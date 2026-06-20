Collision ferroviaire en Angleterre: la personne décédée est un des conducteurs

La personne décédée dans la collision ferroviaire vendredi au nord de Londres était le conducteur de l'un des deux trains, un accident qui a également fait onze blessés graves, a indiqué la police des transports britannique samedi ( AFP / Daniel LEAL )

La personne décédée dans la collision ferroviaire vendredi au nord de Londres était le conducteur de l'un des deux trains, un accident qui a également fait onze blessés graves, a indiqué la police des transports britannique samedi.

La collision a eu lieu en fin d'après-midi au sud de Bedford, une ville commerçante située à environ 90 kilomètres au nord de la capitale britannique, selon la compagnie East Midlands Railway (EMR).

L'accident a impliqué deux trains d'EMR, dont l'un a percuté l'arrière de l'autre.

"Malheureusement, une personne a été déclarée décédée sur les lieux. Il s'agit du conducteur de l'un des trains impliqués", a indiqué la police des transports britannique dans un communiqué.

Au total, 33 personnes ont été transportées à l'hôpital, dont 11 dans un état grave, a ajouté la police. Et 56 autres personnes ont été soignées pour des blessures.

La ministre des Transports Heidi Alexander a déclaré qu'il était "trop tôt" pour connaître les causes de l'accident.

"Nous veillerons à ce qu'une enquête approfondie soit menée afin de déterminer les circonstances de cette collision et de tirer les leçons qui s'imposent pour qu'un tel incident ne se reproduise plus jamais", a-t-elle ajouté.

"Nous étions à l'arrêt quand, soudain, nous avons été violemment percutés par l'arrière", a témoigné auprès de la BBC un passager, Paul Cavin.

Son train roulait à destination de la gare de St Pancras à Londres.

"Il y avait des blessés dans mon wagon", a-t-il dit, décrivant notamment des personnes sortant des rames avec "le nez fracassé".

Un autre passager, Brett Byatt, a fait part de sa colère à la BBC. "Le problème, c’est que nous avons l’un des réseaux ferroviaires les plus anciens et que les pannes de signalisation sont fréquentes", a-t-il dit.

En septembre 2023, plusieurs personnes avaient été blessées après la collision de deux trains en gare d'Aviemore, dans les Highlands écossais.