Colère des agriculteurs : la FNSEA envisage de reprendre les actions pendant la période des fêtes

Après avoir assuré ne pas vouloir "prendre les fêtes de fin d'année en otage", le premier syndicat agricole français, la FNSEA a annoncé jeudi 12 décembre la poursuite "possible" d'actions de protestation des agriculteurs avant la fin de l'année.

"À ce stade, on avait dit qu'on ne souhaitait pas prendre les fêtes de fin d'année en otage, parce qu'encore une fois, c'est le moment où les Français vont consommer nos produits dont on est fiers . Mais force est de constater que là, on est dans l'expectative, on ne sait pas où on va et on ne peut pas attendre. Donc, il est tout à fait possible qu'on se remette en action rapidement" avant la fin de l'année, a déclaré son président Arnaud Rousseau sur RTL .

"Si on n'a pas de gouvernement, si le Premier ministre n'est pas nommé, si nous n'avons pas d'interlocuteur , on ne peut plus attendre un an . Un an, c'est une période raisonnable pour obtenir des réponses. Nous n'en avons pas et nous ne nous voyons pas l'horizon se dégager", a-t-il expliqué.

Les députés visés

Les agriculteurs considèrent que la censure et chute du gouvernement Barnier ont suspendu la concrétisation des promesses faites aux syndicats depuis les grandes manifestations de l'hiver dernier.

Depuis, la mobilisation agricole s'est traduite par des actions devant des permanences de députés, murées ou visées par des déversements de fumier. Étaient surtout visés des élus du Nouveau front populaire (NFP) et du Rassemblement national (RN), qui ont voté la censure gouvernementale.

Mercredi, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a condamné "fermement" ces actions qui ont visé, selon elle, plus de 30 députés en l'espace d'une semaine.

"Rien ne justifie la violence", a dit Arnaud Rousseau, interrogé sur RTL . "Je ne cautionne rien qui atteigne aux biens et aux personnes . Je dis simplement qu'on ne peut pas pousser les gens à bout et s'étonner de réactions qui vont au-delà de ce qui serait raisonnable. Et je demande que soit entendue la colère agricole depuis un an (...) bien sûr qu'on a peur que ça dérape, et on n'a jamais eu aussi peur", a-t-il affirmé.