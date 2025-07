Climat : une transition juste est-elle possible ?

La transition écologique est supposée répondre à l'urgence climatique tout en réduisant les inégalités socioéconomiques. Toutefois ce mandat double semble se heurter à un paradoxe : comment concilier engagement environnemental et justice sociale quand on constate l'impact économique de la taxe carbone sur les populations dépendantes des fossiles ? Quand les réglementations sanctionnent des secteurs polluants mais pourvoyeurs d'emploi ?

Pourtant, certains avancent que les politiques environnementales ne fragilisent pas nécessairement les plus vulnérables si on les accompagne en intégrant par exemple des reconversions professionnelles ou des compensations financières. Le courage politique serait ainsi crucial pour adopter des réformes ambitieuses de long terme et pour les rendre socialement acceptables et équitables.

De plus, à l'échelle internationale, les pays les plus exposés manquent de moyens pour financer leur transition. Cependant, le soutien extérieur reste insuffisant et mal orienté malgré la responsabilité partagée voire incombant aux nations les plus développées. Certains proposent alors une approche historique du concept de dette écologique pour rétablir l'équilibre comptable économico-naturel entre pays.

La transition écologique avantage-t-elle donc fatalement seulement ceux qui en ont les moyens ?

Les Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence

Les Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence ont été créées en 2001 par le Cercle des économistes. Cet événement économique majeur réunit pendant trois jours des universitaires, des responsables politiques, économiques et associatifs, des représentants d'institutions internationales et des militants du monde entier autour d'un thème clé. Ils sont également un espace d'expression et de réflexion pour les jeunes, qui font partie intégrante des débats.

Chaque année, un thème ambitieux est choisi et développé dans un programme de 50 sessions et débats avec plus de 300 intervenants : universitaires, personnalités politiques, représentants d'institutions internationales et chefs d'entreprises du monde entier. A l'issue de ces trois jours de débats, une Déclaration finale formule des propositions de politique économique.

Au-delà des sessions, les Rencontres sont aussi un moment unique, où tombent les barrières habituelles entre les disciplines, les métiers, les âges et les nations. Elles sont aussi une formidable occasion de rencontres informelles entre les leaders d'opinion et le public.

Le Forum économique d'Aix-en-Provence est un événement ouvert à tous et gratuit.