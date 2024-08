Climat, salaires, extrême-droite : Impact France réunit 3.000 patrons pour "rediriger" l'économie

"Considération", "écoute", "compromis"... Face à la montée des extrêmes, il faut "diriger autrement", selon le président du mouvement.

Pascal Demurger à Paris, le 18 novembre 2014. ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le mouvement Impact France, qui regroupe 15.000 entreprises qui placent l'impact écologique et social au cœur de leur activité, organise mercredi 28 août son université d'été. Pour la sixième édition de l'évènement, qui réunit 3.000 chefs d'entreprises, le thème retenu est "rediriger".

Un thème choisi dès le printemps mais qui résonne particulièrement avec l'actualité politique et la recherche d'un Premier ministre, a souligné le coprésident d'Impact France Pascal Demurger en ouverture des Universités d'été.

"Quand on voit le risque démocratique auquel nous sommes confrontés , la montée des extrêmes d'année en année et l'incapacité structurelle des partis politiques d'être un peu plus dans la conciliation, le compromis, on se dit que diriger autrement, par plus de considération, d'écoute, de capacité à trouver des solutions collectives , ça devient vraiment quelque chose d'absolument urgent", a poursuivi Pascal Demurger, également directeur général de l'assureur Maif.

L'autre coprésidente d'Impact France Julia Faure a ajouté que "la quasi-arrivée au pouvoir de l'extrême droite" à la faveur des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet l'avait fait "réfléchir". "On sait qu'une partie des dirigeants (d'entreprise, NDRL) agissent activement pour faire arriver ces idées au pouvoir ", s'est inquiétée la dirigeante du fabricant de vêtements durables Loom, citant les milliardaires Vincent Bolloré ou Pierre-Edouard Stérin, dirigeant du fonds d'investissement Otium Capital.

Contrer les idées de l'extrême-droite

"Ca nous donne d'autant plus de responsabilité à dire ce qu'on pense, quelles sont nos valeurs. Si les autres disent et poussent leurs idées, on doit dire et pousser nos idées aussi", a-t-elle martelé.

Au-delà de la politique, précise Impact France dans un communiqué, "les mouvements d'entrepreneurs engagés proposent de renouveler profondément les pratiques du pouvoir des dirigeants économiques" à l'occasion des Universités d'été.

Les 3.000 dirigeants d'entreprise réunis mercredi à la Cité internationale universitaire, dans le sud de la capitale, débattront de "cinq grandes priorités: faire que le travail paie mieux, construire un nouveau rapport entre l'État et les entreprises, renforcer le rôle d'émancipation et d'épanouissement de l'entreprise, renforcer l'activité économique sur les territoires et transformer le défi environnemental en une véritable opportunité pour les entreprises."

La liste des orateurs inclut notamment le ministre (démissionnaire) délégué à l'Industrie Roland Lescure, le président du Crédit Mutuel Daniel Baal, le directeur général de Fnac Darty Enrique Martinez, l'ancien secrétaire général de la CFDT Laurent Berger (qui a rejoint le Crédit Mutuel) ou le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) Thierry Beaudet.

L'ambition des Universités d'été consiste à "préserver la volonté et les moyens de l'indispensable transformation dont notre économie a besoin , au service de la société et de la planète", explique dans un communiqué Impact France, insistant sur le "moment de bascule" actuel et les "défis majeurs" que constituent "la souveraineté industrielle, la transition écologique, la gestion de la dette publique ou la cohésion sociale".