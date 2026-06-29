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Climat: les puits de carbone se réduisent en France, alerte l'association Canopée
information fournie par AFP 29/06/2026 à 08:34

Du bois abattu dans des forêts françaises à destination de la Belgique et du Luxembourg, à Illange (Moselle), le 11 juin 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Du bois abattu dans des forêts françaises à destination de la Belgique et du Luxembourg, à Illange (Moselle), le 11 juin 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

L'association de protection des forêts Canopée alerte dans un rapport publié lundi sur le décrochage des puits de carbone forestiers en France, indispensables à l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050, mis à mal par la politique du gouvernement, selon l'association.

"L'enjeu est considérable, et très largement sous-estimé", écrivent les auteurs du rapport, selon qui "la préservation du puits de carbone est aussi importante que la réduction des émissions".

Les puits de carbone, qui absorbent et stockent le carbone de l'atmosphère, doivent permettre de compenser les émissions de CO2 incompressibles que les efforts de sobriété et les progrès technologiques n'auront pas permis d'éliminer à l'horizon 2050.

Parmi ces puits de carbone, les forêts sont le "premier contributeur", explique Canopée.

Mais selon le Citepa, l'organisme de référence chargé du suivi des émissions, la quantité de carbone absorbée par les forêts françaises a baissé de plus de moitié depuis le début des années 2000.

Une chute qui s'explique par trois facteurs: la hausse de la mortalité des arbres, leur croissance plus lente et l'augmentation des "prélèvements" (coupes), explique Canopée.

Or, pour les auteurs du rapport, "la chute du puits de carbone forestier" est "pour une part significative, le résultat de choix politiques identifiables et réversibles".

Avec la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), l'exécutif "va précipiter la chute du puits de carbone", alerte Canopée.

Ce document, régulièrement amendé par le gouvernement, vise à permettre à la France d'atteindre en 2050 un équilibre entre émissions de carbone et absorption du carbone de l'atmosphère, définition de la neutralité carbone.

L'ONG reproche à la dernière version de la SNBC, soumise à consultation publique, de prévoir "une augmentation de la récolte en forêt" de plus de 13% d'ici à 2030, qui va "dégrader le puits de carbone" de 11 millions de tonnes équivalent CO2 par an, selon ses calculs.

Cette augmentation des prélèvements est nourrie par la demande en bois pour des usages énergétiques, mais aussi par l'utilisation du bois comme d'une ressource censée participer à la baisse des émissions.

Ce faisant, le gouvernement "sacrifie" les puits de carbone au profit de la baisse des émissions, ce qui constitue un jeu à somme nulle, déplore Canopée, mentionnant notamment les biocarburants à base de bois pour l'aviation.

L'association appelle à diminuer les prélèvements en bois et à "geler le développement des projets industriels augmentant la pression" sur les forêts.

Environnement
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