 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Climat : I4CE alerte sur le ralentissement des investissements des collectivités
information fournie par Boursorama avec Media Services 14/11/2025 à 13:40

En 2023, les investissements des collectivités dans la transition écologique ont progressé de 42% depuis 2017 soit près de 8 milliards d'euros. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

En 2023, les investissements des collectivités dans la transition écologique ont progressé de 42% depuis 2017 soit près de 8 milliards d'euros. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Selon une étude menée par l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE) les investissements des collectivités dans la transition écologique ont progressé de 42% depuis 2017. Cepdendant, un ralentissement a été observé en 2024, avec une baisse dans la rénovation des bâtiments et les infrastructures cyclables.

Les investissements des collectivités dans la décarbonation du bâtiment, de l'énergie et des transports ont progressé de 42% en valeur depuis 2017 pour atteindre près de 8 milliards d'euros en 2023, et de 18% en volum e, selon l'Institut de l'économie pour le climat. Cette hausse s'explique toutefois pour un peu plus de la moitié par l'augmentation des prix des matériaux et de l'énergie.

Le premier poste d'investissement des collectivités concerne le développement et l'entretien des infrastructures de transport collectif urbain, ferroviaire et cyclable, ainsi que l'acquisition de matériel roulant. Le deuxième est la rénovation énergétique des bâtiments, tirée par les plans de relance post-covid ainsi que l'inflation.

"Les investissements pour l'efficacité énergétique de l'éclairage public et l'acquisition de véhicules bas-carbone, bien que relativement modestes en termes de montant, sont en augmentation constante depuis 2017", relève par ailleurs l'étude.

Cette dynamique a pourtant ralenti en 2023, avec une hausse de +5% sur un an, contre +12% entre 2021 et 2022.

En 2023, les collectivités ont continué d'augmenter leur effort d'investissement dans l'efficacité énergétique de l'éclairage public, l'acquisition de véhicules bas-carbone et les infrastructures de transports collectifs. En revanche, les investissements dans la rénovation énergétique des bâtiments stagnent et les investissements dans les infrastructures cyclables diminuent de 10%.

Selon I4CE, "ce ralentissement est susceptible de perdurer et de s'étendre à d'autres secteurs".

Baisse des investissements en 2024

D'après les premières données pour 2024, les investissements dans la rénovation énergétique des bâtiments, les aménagements cyclables et l'acquisition de véhicules électriques sont en légère diminution.

Ce ralentissement s'explique par une conjoncture défavorable, avec des taux élevés dans le secteur du bâtiment, ainsi que par un recul des dépenses publiques de l'Etat en faveur de la transition bas-carbone.

Or les collectivités sont les premiers investisseurs publics et leurs investissements sont essentiels pour réduire les gaz à effet de serre. I4CE évalue les besoins de l'investissement local à 19 milliards d'euros par an d'ici 2030 , "soit un peu plus du double de ce qu'elles investissent actuellement".

De plus, la contribution des collectivités au redressement des finances publiques attendue pour 2026 ainsi que les coupes dans le "fonds vert" pourraient encore accroître les difficultés de ces dernières.

Budget France
Environnement

2 commentaires

  • 14:20

    l UE n a cessé de faire augmenter le prix de l energie.. le pire c est la France qui produit de l electricité à bas cout.. en la vendant trés chere à travers le marché européen force nos entreprises à quitter la France.. à ne plus utiliser l electricité francaise trés decarboné.. et DC à produire dans des pays ou l electricité est parfois 6 à 8 fois plus carboné que la notre .. loin de sauver la planete on contribue au final à son rechauffement si on ecoute nos médias .

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Le fonds RedBird renonce à acheter le quotidien britannique The Telegraph
    information fournie par Boursorama avec AFP 14.11.2025 15:01 

    Le fonds américain RedBird a annoncé vendredi renoncer à acquérir le quotidien britannique The Telegraph pour 500 millions de livres (565 millions d'euros), replongeant la prestigieuse publication conservatrice dans l'incertitude. "RedBird a retiré aujourd'hui ... Lire la suite

  • Des volutes de vapeur s'échappent de la centrale électrique au gaz d'Hamborn et de la cokerie situées près du haut fourneau Schwelgern, sur le site du groupe industriel allemand ThyssenKrupp à Duisbourg (ouest de l'Allemagne), le 14 octobre 2024. ( AFP / INA FASSBENDER )
    Électricité : l'Allemagne fixe un tarif réduit pour l’industrie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 14.11.2025 14:52 

    Pendant trois ans, Berlin bénéficiera d’un tarif préférentiel de l’électricité d’environ cinq centimes d’euros par kilowattheure, annonce le chancelier Friedrich Merz. De 2026 à 2028, l'industrie allemande va bénéficier d'un tarif réduit attendu à "environ cinq ... Lire la suite

  • Des personnes font la queue devant le Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) à Paris, le jour de l'ouverture du premier magasin physique du géant asiatique du commerce en ligne Shein, le 5 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Les ouvertures de boutiques Shein en région repoussées par le BHV
    information fournie par AFP 14.11.2025 14:39 

    Le BHV repousse les ouvertures des magasins Shein en région, le patron des grands magasins assurant vouloir simplement "faire mieux", et promettant que ces boutiques verront le jour malgré les multiples critiques et procédures judiciaires visant la plateforme asiatique. ... Lire la suite

  • Louis Schweitzer, à Paris le 9 novembre 2018. ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Louis Schweitzer, l'homme qui a transformé Renault, est décédé
    information fournie par AFP 14.11.2025 14:35 

    Patron emblématique du constructeur automobile Renault pendant 13 ans, mais aussi ex-directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon et haut fonctionnaire éclectique, Louis Schweitzer est décédé jeudi 6 novembre à 83 ans, après avoir durablement transformé la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank