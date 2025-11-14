Climat : I4CE alerte sur le ralentissement des investissements des collectivités

En 2023, les investissements des collectivités dans la transition écologique ont progressé de 42% depuis 2017 soit près de 8 milliards d'euros. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Selon une étude menée par l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE) les investissements des collectivités dans la transition écologique ont progressé de 42% depuis 2017. Cepdendant, un ralentissement a été observé en 2024, avec une baisse dans la rénovation des bâtiments et les infrastructures cyclables.

Les investissements des collectivités dans la décarbonation du bâtiment, de l'énergie et des transports ont progressé de 42% en valeur depuis 2017 pour atteindre près de 8 milliards d'euros en 2023, et de 18% en volum e, selon l'Institut de l'économie pour le climat. Cette hausse s'explique toutefois pour un peu plus de la moitié par l'augmentation des prix des matériaux et de l'énergie.

Le premier poste d'investissement des collectivités concerne le développement et l'entretien des infrastructures de transport collectif urbain, ferroviaire et cyclable, ainsi que l'acquisition de matériel roulant. Le deuxième est la rénovation énergétique des bâtiments, tirée par les plans de relance post-covid ainsi que l'inflation.

"Les investissements pour l'efficacité énergétique de l'éclairage public et l'acquisition de véhicules bas-carbone, bien que relativement modestes en termes de montant, sont en augmentation constante depuis 2017", relève par ailleurs l'étude.

Cette dynamique a pourtant ralenti en 2023, avec une hausse de +5% sur un an, contre +12% entre 2021 et 2022.

En 2023, les collectivités ont continué d'augmenter leur effort d'investissement dans l'efficacité énergétique de l'éclairage public, l'acquisition de véhicules bas-carbone et les infrastructures de transports collectifs. En revanche, les investissements dans la rénovation énergétique des bâtiments stagnent et les investissements dans les infrastructures cyclables diminuent de 10%.

Selon I4CE, "ce ralentissement est susceptible de perdurer et de s'étendre à d'autres secteurs".

Baisse des investissements en 2024

D'après les premières données pour 2024, les investissements dans la rénovation énergétique des bâtiments, les aménagements cyclables et l'acquisition de véhicules électriques sont en légère diminution.

Ce ralentissement s'explique par une conjoncture défavorable, avec des taux élevés dans le secteur du bâtiment, ainsi que par un recul des dépenses publiques de l'Etat en faveur de la transition bas-carbone.

Or les collectivités sont les premiers investisseurs publics et leurs investissements sont essentiels pour réduire les gaz à effet de serre. I4CE évalue les besoins de l'investissement local à 19 milliards d'euros par an d'ici 2030 , "soit un peu plus du double de ce qu'elles investissent actuellement".

De plus, la contribution des collectivités au redressement des finances publiques attendue pour 2026 ainsi que les coupes dans le "fonds vert" pourraient encore accroître les difficultés de ces dernières.