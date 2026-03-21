Climat: Extinction Rebellion occupe une passerelle parisienne avant le 2e tour des municipales

Des militants du groupe écologiste Extinction Rebellion (XR) occupent la passerelle Simone-de-Beauvoir dans Paris, le 21 mars 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Des militants du groupe écologiste Extinction Rebellion (XR), au nombre de 300 selon les organisateurs, occupaient samedi à la mi-journée la passerelle Simone-de-Beauvoir dans Paris, mais des policiers ont commencé à les évacuer, a constaté l'AFP.

Moins de trois quarts d'heure après le début de l'occupation, les forces de l'ordre, après les sommations d'usage par mégaphone, ont commencé à évacuer par la force les militants un par un, malgré les protestations.

Des militants du groupe écologiste Extinction Rebellion (XR) occupent la passerelle Simone-de-Beauvoir à Paris, le 21 mars 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

L'action a été organisée à la veille du second tour des élections municipales, afin de "rappeler qu'en fait, dans les élections, on ne parle pas du tout d'écologie, (...) alors que le sujet écologique est dans le top 3 des préoccupations des français et des françaises", a expliqué à la presse Juliette, une des porte-paroles de XR.

Dans une ambiance très bon enfant, rythmée par des chants, barnums, tipis ont été dressés à la hâte sur la passerelle.

Les organisateurs visaient des "lieux de pouvoir" comme le Conseil d'Etat, mais ont dû changer leur fusil d'épaule, en raison d'arrêtés préfectoraux les empêchant de se rassembler à plusieurs endroits de la capitale.

Plusieurs militants se sont attachés les uns aux autres, certains derrière une banderole "Ensemble contre la haine", pour compliquer une évacuation par les forces de l'ordre.

"On souhaite remobiliser les gens démocratiquement" et qu'il puisse à l'avenir y avoir "des assemblées citoyennes décisionnaires", explique Granny, 32 ans, militante XR et commerçante indépendante d'articles de seconde main.

Des militants du groupe écologiste Extinction Rebellion (XR) occupent la passerelle Simone-de-Beauvoir, le 21 mars 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

"Ça fait partie des grandes lignes, des grandes priorités d'XR, les assemblées citoyennes, c'est notre quatrième revendication et on ne se sent pas écouté aujourd'hui", a indiqué Héloïse, autre porte-parole, "ça nous paraissait le meilleur moment de le rappeler une petite dernière fois avant un dernier tour de vote".

"Il y a du blocage parce qu'on n'a pas le choix, il y a la répression policière derrière, mais nous, on a envie de faire venir les gens, c'est ouvert aux citoyens, citoyennes", a expliqué Juliette, selon laquelle l'événement se veut "collectif" et "festif".