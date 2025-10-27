Clément Grenier obtient son diplôme de coach
Clément Grenier n’a jamais couru plus vite que le jeu. À 34 ans, l’ancien maestro de l’OL, passé par Rennes, Majorque et Santander, a officialisé sur X l’obtention de son diplôme UEFA A. Pour ceux qui l’ignorent : c’est le sésame qui permet de coacher n’importe quelle équipe pro jusqu’en deuxième division… ou de rester au chaud sur le banc en tant qu’adjoint sans risquer de se tordre la cheville.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
