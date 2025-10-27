 Aller au contenu principal
Clément Grenier obtient son diplôme de coach
27/10/2025

Clément Grenier obtient son diplôme de coach

Clément Grenier obtient son diplôme de coach

The game is Gone back.

Clément Grenier n’a jamais couru plus vite que le jeu. À 34 ans, l’ancien maestro de l’OL, passé par Rennes, Majorque et Santander, a officialisé sur X l’obtention de son diplôme UEFA A. Pour ceux qui l’ignorent : c’est le sésame qui permet de coacher n’importe quelle équipe pro jusqu’en deuxième division… ou de rester au chaud sur le banc en tant qu’adjoint sans risquer de se tordre la cheville.…

MH pour SOFOOT.com

