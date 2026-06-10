Claude Koestner, nouveau directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale (CMAF), qui regroupe l'essentiel des caisses régionales du Crédit Mutuel et le réseau CIC, a annoncé mercredi la nomination de Claude Kœstner comme directeur général.

( AFP / LOIC VENANCE )

"Son sens du collectif et de l'efficacité permettra au groupe de continuer à améliorer ses performances, de créer toujours plus de valeur et de la partager", a déclaré Daniel Baal, président de CMAF, cité dans un communiqué.

Claude Kœstner avait intégré le Crédit industriel et commercial (CIC) en 1996 au poste de directeur d'agence grand public. Nommé en janvier 2024 directeur général délégué du CIC, il avait pris la responsabilité des activités de réseau, de la banque de détail et des cinq banques régionales.

Il succède à Eric Petitgand, qui occupait cette fonction depuis avril 2024 et a souhaité mettre un terme à ses mandats.