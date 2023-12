Classement Pisa : quels sont les 10 meilleurs pays en maths, lecture et sciences ?

Singapour obtient les meilleurs résultats dans chacune des trois catégories, ces classements étant largement dominés par les pays asiatiques.

Des écoliers en sortie scolaire à Singapour, le 19 juin 2018. ( AFP / ROSLAN RAHMAN )

L'étude Pisa (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) évalue les performances scolaires des 38 pays de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Cette enquête de référence, sondant régulièrement les performances des systèmes éducatifs, est très scrutée par les gouvernements. L'étude 2022, publiée mardi 5 décembre, pointe une baisse historique du niveau des élèves français en mathématiques, dans le sillage d'une baisse globale au niveau international.

Voici le top 10 des pays arrivant en tête cette année, en mathématiques, compréhension de l'écrit et culture scientifique, pour les élèves de 15 ans scolarisés.

( / )

• Mathématiques

Il s'agit là de "formuler, employer et interpréter les mathématiques dans différents contextes".

1/Singapour (avec un score de 575),

2/Macao (552),

3/Taïwan (547),

4/Hong Kong (540),

5/Japon (536),

6/Corée du Sud (527),

7/Estonie (510),

8/Suisse (508),

9/Canada (497),

10/Pays-Bas (493).

( / )

• Compréhension de l'écrit

Pour réussir, les jeunes doivent montrer qu'ils sont capables de "comprendre et utiliser des textes écrits, mais aussi réfléchir à leur propos et s'y engager".

1/Singapour (543),

2/Irlande (516) et Japon (516),

3/Corée du Sud (515) et Taïwan (515),

4/Estonie (511),

5/Macao (510),

6/Canada (507),

7/États-Unis (504),

8/Nouvelle-Zélande (501),

9/Hong Kong (500),

10/Australie (498).

• Sciences

Inclut des connaissances en physique, sciences et vie de la Terre et de l'univers, ainsi que des notions de démarches et d'explications scientifiques.

1/Singapour (561),

2/Japon (547),

3/Macao (543),

4/Taïwan (537),

5/Corée du Sud (528),

6/Estonie (526),

7/Hong Kong (520),

8/Canada (515),

9/Finlande (511),

10/Australie (507).

Une différence de quelques points est jugée non significative, en raison des marges d'erreurs propres à toute enquête réalisée à partir d'échantillons de populations.