Claire's ferme 154 boutiques au Royaume-Uni et en Irlande, 1.300 emplois supprimés

La branche britannique du groupe américain de bijoux fantaisie Claire's a acté la fermeture de ses 154 derniers magasins en propre au Royaume-Uni et en Irlande, entraînant la suppression de 1.300 emplois, a annoncé lundi l'administrateur de l'entreprise.

( AFP / ANNA KURTH )

"À compter du 27 avril, tous les magasins indépendants Claire’s au Royaume-Uni et en Irlande ont cessé leur activité" et les employés concernés "ont été informés de leur licenciement pour motif économique", a déclaré une porte-parole de l'administrateur, Kroll, dans un communiqué.

Cette filiale britannique de Claire's avait été partiellement rachetée par le fonds d'investissement Modella Capital en septembre 2025, dans le sillage de la banqueroute de sa maison mère américaine. Quelque 145 magasins avaient alors déjà baissé le rideau, avec environ 1.000 suppressions d'emplois, selon l'agence PA.

Modella avait cependant jeté l'éponge quelques mois plus tard, plaçant à nouveau la chaîne en redressement judiciaire en janvier 2026.

Créée en 1961 et présente au Royaume-Uni depuis 1996, l'enseigne de bijoux à bas prix et de perçage d'oreilles était une institution des rues commerçantes britanniques, particulièrement prisée des adolescentes.

Outre-Manche, le commerce de détail physique ("high street") traverse une crise historique, en raison notamment de la concurrence du commerce en ligne.

La branche française de Claire's avait pour sa part été placée en redressement judiciaire en juillet 2025. Deux offres de reprises partielles de la marque ont été validées en novembre dernier.

La filiale espagnole s'était elle déclarée en cessation de paiements en septembre.