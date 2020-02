Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Citroën lance une voiture à 6.900 euros fabriquée au Maroc Reuters • 27/02/2020 à 14:47









CITROËN LANCE UNE VOITURE À 6.900 EUROS FABRIQUÉE AU MAROC NANTERRE (Hauts-de-Seine) (Reuters) - Citroën, deuxième marque historique de PSA, a présenté jeudi dans la gigantesque enceinte de la Défense Arena une mini-voiture électrique au tarif de 6.900 euros fabriquée dans son usine de Kenitra au Maroc. Le véhicule, nommé AMI mais qui revendique surtout une filiation avec la très populaire 2CV, sera également proposé pour 19,99 euros par mois, soit le prix d'un forfait téléphonique. Lancé en juin prochain, il marque l'arrivée des premiers modèles électriques de nouvelle génération de PSA chez la marque aux chevrons, environ six mois après ses cousines Peugeot, Opel et DS. Long de seulement 2m41, ce "pot de yaourt" cubique ne pourra être acheté qu'en ligne. Destiné en priorité à un public urbain et jeune, l'AMI pourra transporter deux personnes et se conduire sans permis. (Gilles Guillaume, édité par Nicolas Delame)

