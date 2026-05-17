Cinq morts dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban

Un panache de fumée après une frappe aérienne israélienne sur le village de Zibqin, dans le sud du Liban, le 17 mai 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )

De nouvelles frappes israéliennes ont tué dimanche dans le sud du Liban cinq personnes, dont deux enfants, malgré une nouvelle prolongation de la trêve après des négociations bilatérales que le Hezbollah pro-iranien a encore condamnées.

D'après un bilan préliminaire du ministère de la Santé, trois personnes sont mortes à Tayr Felsay et deux à Tayr Debba, dont un enfant dans chaque localité. Une quinzaine de personnes ont été blessées dans la série de frappes, a précisé le ministère.

Plus tôt, ce sont les secteurs de Nabatiyé et de Tyr qui avaient été touchées, mais aussi, dans l'est du pays, la localité de Sohmor dans la région de la Békaa, selon l'agence officiel libanaise ANI.

L'armée israélienne avait appelé à l'évacuation de plusieurs villages, parfois situés à des dizaines de kilomètres de la frontière israélo-libanaise et qui avaient déjà fait l'objet d'avertissements la veille.

Israël, qui occupe une partie du sud du Liban, "protège les communautés israéliennes, mais combat aussi un ennemi qui tente d'être plus malin que nous", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu, au début de la réunion hebdomadaire de son gouvernement.

Ces dernières semaines, le Hezbollah a utilisé à plusieurs reprises des drones FPV à fibre optique, à bas coût, pour viser les forces israéliennes.

"Aujourd'hui, nous faisons face au défi de neutraliser les drones FPV", a affirmé M. Netanyahu, à propos de ces drones pilotés à distance, plongeant leurs opérateurs humains dans une immersion totale comme s'ils étaient dans le cockpit.

Un responsable militaire israélien a déclaré que l'organisation chiite avait tiré environ 200 projectiles sur Israël et sur les troupes israéliennes au Liban au cours du week-end.

Elle a revendiqué dimanche plusieurs attaques contre les soldats dans le sud du Liban.

- "Une concession après l'autre" -

Les Etats-Unis avaient pourtant annoncé vendredi, lors d'une deuxième journée de pourparlers entre Israël et le Liban à Washington, la prolongation de 45 jours d'une trêve entrée en vigueur le 17 avril, et qui devait expirer dimanche.

Le Hezbollah rejette les négociations, les premières depuis des décennies entre les deux pays qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques.

Elles portent notamment sur l'épineuse question du désarmement du groupe, que celui-ci refuse.

Les négociations directes avec Israël ont conduit les autorités libanaises "dans une impasse qui débouchera sur une concession après l'autre", a déclaré dimanche un député du Hezbollah, Hussein Hajj Hassan, qui juge que le pouvoir libanais ne pourra pas satisfaire la demande israélienne de désarmer le Hezbollah.

Le Liban a été plongé dans la guerre régionale avec l'Iran le 2 mars, lorsque le Hezbollah a lancé une attaque sur Israël pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei.

Près de 3.000 personnes ont été tuées et plus d'un million déplacées depuis, selon les chiffres officiels.

Le bilan des frappes israéliennes au Liban dépasse les 400 morts depuis le début de la trêve, d'après un décompte de l'AFP fondé sur des chiffres officiels.

Au total, 21 Israéliens ont été tués au Liban - 20 soldats et un contractuel travaillant pour l'armée - depuis début mars.