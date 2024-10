Cinq milliards d'euros d'économies demandées aux collectivités : des maires expriment leur "vive inquiétude"

Le président de l'AMF(Association des Maires de France) David Lisnard à Paris le 4 juillet 2024. ( POOL / BERTRAND GUAY )

L'effort budgétaire demandé aux collectivités territoriales s’élèverait non pas à 5 milliards mais plutôt "à hauteur d'au moins 10 milliards d'euros", craignent sept associations de maires.

Cinq milliards d'euros d'économies sont demandées aux collectivités dans le projet de budget 2025. Ce jeudi 31 octobre, sept associations de maires et d'intercommunalités ont exprimé, dans un communiqué commun, "la vive inquiétude" des élus du "bloc communal".

Selon ces associations, l'effort budgétaire demandé aux collectivités territoriales s’élèverait non pas à 5 milliards mais plutôt "à hauteur d'au moins 10 milliards d'euros". Cette même estimation avait été avancée mi-octobre par des représentants des collectivités de gauche lors d'une conférence de presse au Sénat. Ces "ponctions supplémentaires" suscitent la "vive inquiétude" des "35.000 maires et 1.250 présidents d'intercommunalité", soulignent les associations des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF), des maires ruraux (AMRF), des petites villes (APVF), ainsi que France urbaine, Intercommunalités de France, Villes de France et l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (UNCCAS).

"Des prélèvements qui ne sont pas des économies"

Ces associations d'élus, qui ont participé mercredi à une "première réunion inédite qui marque leur unité", redisent dans leur communiqué leur opposition "à ces prélèvements qui ne sont pas des économies". Elles "proposeront prochainement des pistes d'économie au gouvernement dans une contribution commune qui est en préparation".

Le projet de loi de finances (PLF) 2025 prévoit de demander aux collectivités locales cinq milliards d'euros d'économies, en concentrant la majorité de l'effort sur 450 d'entre elles. Mercredi en commission des Finances, les députés ont cependant rejeté l'article du PLF qui concerne le prélèvement de 3 milliards d'euros sur les recettes des 450 plus grandes collectivités de France.