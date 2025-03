information fournie par So Foot • 05/03/2025 à 13:03

Cinq joueurs sous la menace d’une suspension au Parc des Princes

Liverpool devra défendre debout.

C’est une facette du jeu qui va compter ce mercredi soir, dans le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Liverpool. De la petite trentaine d’acteurs que l’on devrait observer sur la pelouse du Parc, tous ne verront peut-être pas le match retour . En effet, les coéquipiers de l’intraitable Virgil van Dijk devront se méfier de l’attaque parisienne et de ses fulgurances, puisque quatre d’entre eux seront sous la menace d’une suspension en cas d’avertissement : Ibrahima Konaté, Alexis Mac Allister, Harvey Elliott et Darwin Nunez. Trois joueurs cadres donc, qui ne voudront en aucun cas manquer le retour à Anfield, alors que Joe Gomez est déjà absent côté Reds en défense.…

TJ pour SOFOOT.com