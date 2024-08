Cinq choses à savoir sur le Bangladesh

Le Bangladesh, où la Première ministre Sheikh Hasina vient d'être chassée du pouvoir sous la pression de la rue et de l'armée, est un pays d'Asie politiquement instable, en première ligne de la crise climatique.

( AFP / K M ASAD )

Instabilité politique

Le Bangladesh est né en 1971 de sa séparation avec le Pakistan, dont elle constituait la partie orientale. Fondateur de l'Etat après une guerre d'indépendance meurtrière, Sheikh Mujibur Rahman avait été tué lord d'un coup d'Etat en 1975. Depuis, le pays a connu une forte instabilité politique avec une multitude de putschs et l'assassinat en 1981 d'un autre président, Ziaur Rahman.

Le paysage politique du huitième pays le plus peuplé au monde (avec 170 millions d'habitants) a longtemps été dominé par la rivalité entre Sheikh Hasina, fille du fondateur du pays - qui s'est enfuie lundi en hélicoptère - et Khaleda Zia, veuve de Ziaur Rahman et Première ministre à deux reprises.

Sheikh Hasina, qui était au pouvoir depuis 2009 (après un premier mandat entre 1996 et 2001), avait contribué avec Khaleda Zia à la chute de la dictature militaire dans les années 1980, avant d'exercer un pouvoir de plus en plus autoritaire.

Dynamique industrie textile

Sous la direction de Sheikh Hasina, le pays, naguère l'un des plus pauvres au monde, a bénéficié d'un net essor économique grâce notamment au développement de son industrie textile.

Le Bangladesh a enregistré une croissance annuelle de plus de 6% en moyenne depuis 2009 et a dépassé l'Inde en revenu par habitant en 2021, malgré la persistance de fortes inégalités. Selon les données gouvernementales, 18 millions de jeunes sont toujours sans emploi.

Fin 2023, le pays a été secoué par un conflit social d'une ampleur inédite depuis une dizaine d'années. Des dizaines de milliers de travailleurs ont affronté la police pour réclamer un salaire mensuel minimum de 23.000 takas (190 euros), contre les 8.300 takas fixés par le gouvernement cinq ans plus tôt. Au moins cinq personnes ont été tuées.

"Banquier des pauvres"

Le Bangladais Muhammad Yunus a obtenu en 2006 le prix Nobel de la Paix pour sa contribution au développement économique de son pays. L'économiste surnommé le "banquier des pauvres", qui a aujourd'hui 84 ans, a sorti des millions de personnes de la pauvreté grâce à sa banque de microcrédit.

Mais il s'était attiré l'inimitié persistante de Mme Hasina, qui l'avait accusé de "sucer le sang" des pauvres.

M. Yunus, qui se trouve actuellement en Europe, a été condamné en janvier à six mois de prison par un tribunal de Dacca pour avoir enfreint le droit du travail, jugement dont il a fait appel.

Le principal mouvement étudiant à l'origine des manifestations a souhaité mardi le voir diriger le gouvernement intérimaire.

Aux avant postes de la crise climatique

Le Bangladesh est l'un des Etats au monde les plus vulnérables au changement climatique, selon les scientifiques. Les vagues de chaleur se renforcent, et les cyclones et inondations, de plus en plus fréquents et puissants, y ont fait des centaines de milliers de morts au cours des dernières décennies.

Selon les experts, le Bangladesh est vulnérable aux cyclones en raison de sa situation à l'extrémité triangulaire du golfe du Bengale, de la géographie de sa zone côtière et de sa forte densité de population.

Les bilans humains se sont pourtant réduits ces dernières années, grâce à la construction de milliers d'abris pour la population et à la mise en place de politiques d'évacuation rapide.

Cruciale mangrove

Pour lutter contre la montée des eaux, le pays de basse altitude dispose de la plus vaste mangrove au monde qu'il se partage avec l'Inde, les Sundarbans dans le delta du Gange, habitat des tigres du Bengale et classée au patrimoine mondial de l'Unesco.

Les forêts de mangroves protègent les côtes de l'érosion et des phénomènes météorologiques extrêmes. Elles contribuent aussi à lutter contre le changement climatique en capturant des millions de tonnes de CO2.

Des menaces pèsent cependant sur les Sundarbans, les défenseurs de l'environnement ciblant notamment une centrale électrique au charbon entrée en service en 2022 à l'extrémité nord de la région.