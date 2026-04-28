 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cinq blessés dans deux fusillades à Athènes, un homme de 89 ans recherché
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 14:41

Cinq personnes ont été blessées lors de deux fusillades distinctes perpétrées à Athènes par un tireur présumé âgé de 89 ans qui est toujours en fuite, ont rapporté mardi la police et les médias locaux.

Le suspect a d'abord ouvert le feu, avec un fusil de chasse, dans une agence de l'EFKA, l'organisme grec de sécurité sociale, blessant un employé à la jambe, a précisé la police.

Le tireur s'est ensuite rendu en taxi dans un bâtiment judiciaire, où il a tiré plusieurs coups de feu, blessant légèrement quatre greffières, selon la police et des responsables judiciaires.

Il a laissé le fusil sur les lieux, ainsi que des lettres adressées à des journaux, et s'est enfui à pied, ont rapporté les médias.

La police n'a fait aucun commentaire sur un éventuel mobile.

Les médias grecs ont identifié le suspect comme étant un ancien éboueur de la région d'Athènes.

(Ivana Sekularac, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Tangi Salaün)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank