Cinq blessés dans deux fusillades à Athènes, un homme de 89 ans recherché

Cinq personnes ont été blessées lors de deux fusillades distinctes perpétrées à Athènes par un tireur présumé âgé de 89 ans qui est toujours en fuite, ont rapporté mardi la police et les médias locaux.

Le suspect a d'abord ouvert le feu, avec un fusil de chasse, dans une agence de l'EFKA, l'organisme grec de sécurité sociale, blessant un employé à la jambe, a précisé la police.

Le tireur s'est ensuite rendu en taxi dans un bâtiment judiciaire, où il a tiré plusieurs coups de feu, blessant légèrement quatre greffières, selon la police et des responsables judiciaires.

Il a laissé le fusil sur les lieux, ainsi que des lettres adressées à des journaux, et s'est enfui à pied, ont rapporté les médias.

La police n'a fait aucun commentaire sur un éventuel mobile.

Les médias grecs ont identifié le suspect comme étant un ancien éboueur de la région d'Athènes.

(Ivana Sekularac, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Tangi Salaün)