Cinq autres idées d’achat à Lens pour le Stade Rennais

Alors que Seko Fofana et Brice Samba - deux emblèmes des Sang et Or - devraient rejoindre le Stade Rennais, voici cinq autres cibles potentielles à aller chercher pour les dirigeants bretons à Lens.

→ Danso ou Khusanov pour enfin avoir une pointure en défense

Dixième défense de Ligue 1, l’arrière-garde rennaise est plus connue depuis le début de saison pour offrir des cadeaux que pour dégoûter les attaquants adverses. C’est peu dire que les arrivées de Leo Østigård ou de Mikayil Faye n’ont pas vraiment convaincu au bout de cinq mois de compétition, et si Rennes veut accrocher l’Europe, il y a urgence derrière. Outre recruter Brice Samba pour y remédier, un constat s’impose : depuis le départ de l’incontournable Nayef Aguerd en Angleterre, cela fait un bon bout de temps que le public rennais n’a pu profiter d’un taulier derrière. L’éclosion ratée de Loïc Badé en terres bretonne ou le panic buy Christopher Wooh, acheté près de 10M à Lens en 2022 et qui n’a jamais vraiment convaincu non plus, ne doivent pas faire douter les dirigeants rennais : il faut retourner à la charge et débaucher un nouvel axial qui porte la tunique Sang et Or. Cette année en plus, le cru lensois est excellent : Abdukodir Khusanov est LA pépite à aller chercher avant qu’elle ne s’envole outre-Manche tout comme Kevin Danso qui est sans contestation possible l’une des véritables valeurs sûres défensive qui pourrait faire un grand bien à Rennes. À bon entendeur !

→ Florian Sotoca, l’expérience n’a pas de prix

Entre 32 et 38 matchs par saisons joués assortis de 9 à 17 buts/passes décisives facturés : depuis cinq ans en Ligue 1, peu de joueurs offensifs sont aussi présents et réguliers que l’infatigable Florian Sotoca. À 34 ans, le Narbonnais en a encore sous la semelle et s’il n’a pas débloqué son compteur jusque-là, c’est en partie parce qu’il est passé derrière le jeune Rémy Labeau Lascary (qui, certes, vient de se faire les croisés) dans la hiérarchie des offensifs depuis début novembre mais également par M’bala Nzola devant. Alors quoi de mieux qu’un bosseur, un bon gars de vestiaire et un offensif expérimenté qui connaît parfaitement le championnat pour redresser la trajectoire de l’actuelle attaque rennaise qui n’a inscrit que 20 buts – dont le quart de ce total face à Saint-Étienne le 30 novembre dernier – en vue de cette deuxième partie de saison ? Ça se réfléchit.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com