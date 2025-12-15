Cinq arrestations en Grèce pour trafic de cocaïne en provenance du Venezuela

(Correction pour préciser que cinq arrestations ont eu lieu en Grèce et que le navire a été arraisonné dans l'Atlantique avec l'interpellation de cinq autres personnes)

La police grecque a annoncé avoir arrêté cinq personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau criminel international, impliqué dans le trafic d'environ sept tonnes de cocaïne entre le Venezuela et l'Europe.

Ces personnes ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête menée en coopération avec la Drug Enforcement Administration américaine à laquelle a participé la France, a précisé un responsable grec sous couvert d'anonymat.

Parmi lesquelles interpellées figure le chef présumé du réseau.

Dans le cadre de ce trafic, un navire de pêche grec, parti de Thessalonique, dans le nord du pays, vers l'Amérique latine, été chargé d'une cargaison de cocaïne au large du Venezuela, pensent les enquêteurs. Le navire a été arraisonné dans l'Atlantique par la marine française qui a interpellé cinq autres personnes à bord.

La Grèce a ouvert une enquête sur le propriétaire du navire, qui a un casier judiciaire lié à des infractions à la législation sur les stupéfiants.

Athènes a intensifié la lutte contre le trafic de drogue ces dernières années, l'Europe étant devenue l'un des principaux marchés de la cocaïne.

(Reportage Yannis Souliotis; rédigé par Renee Maltezou; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)