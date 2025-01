Cinq arguments pour consoler Manchester City

Battu par le PSG dans un match presque décisif, Manchester City bat de l'aile, quand Bruno Genesio n'a vraiment plus rien à envier à Pep Guardiola. Pour autant, les Skyblues devraient voir le printemps européen et remettre les pendules à l'heure. Voilà cinq bonnes raisons d'y croire.

→ Parce que City, c’est pas Ipswich, c’est pas Southampton

Faisons le point. City est aujourd’hui 25 e de la phase de ligue, avec huit tout petits points et +2 de différence de but. De quoi s’inquiéter il est vrai. Mais si l’on se penche rapidement sur ce classement et les confrontations à venir, on peut dans trop sourciller annoncer que les Anglais finiront en barrages. Derrière, le Dinamo Zagreb (25 e avec 8 points, -8 ede différence de but) et le Shakhtar, (27 e avec 7 points, -6) peuvent espérer les dépasser, mais il faudra qu’ils l’emportent très (mais vraiment très) largement l’un à domicile contre l’AC Milan, l’autre sur la pelouse du Borussia Dortmund, en espérant même un faux pas de Manchester pour les Ukrainiens. Difficile à imaginer. Dans tout ça, City reçoit le Club Bruges. Oui, les Belges réalisent une première phase honorable, avec un succès contre Aston Villa, un nul contre la Juve ou une victoire contre un Sporting qui avait étrillé City début novembre. Avouons-le toutefois de suite, les trois points seront au rendez-vous et City dépassera Bruges au classement, s’adjugeant un ticket pour la suite de la compétition.

→ Parce que City s’est renforcé

Pas au mieux du tout depuis le mois d’octobre, Manchester City a activé le mode tirelire pour régler, ou plutôt tenter de régler, ses problèmes. Ce ne sont donc pas moins de trois recrues d’envergure qui viennent de débarquer dans le Nord de l’Angleterre, avec Abdukodir Khusanov, Omar Marmoush et Vitor Reis, pour un pactole cumulé d’environ 150 millions d’euros. De quoi retaper tout ce bazar et envisager les barrages, puis le reste de la compétition sereinement. En prime ? Rodri semble déterminé à revenir avant la fin de saison. Un Ballon d’or de retour de blessure, oui c’est certainement la meilleure des recrues possibles.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com