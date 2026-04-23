Cinéma-Maggie Gyllenhaal sera la présidente du jury du festival de Venise 2026

La réalisatrice, actrice, scénariste et productrice américaine Maggie Gyllenhaal présidera le jury de la compétition officielle du Festival du film de Venise de cette année, ont annoncé jeudi les organisateurs.

La carrière d'actrice de Maggie Gyllenhaal s'étend sur plus de trois décennies, avec notamment des rôles dans le film de super-héros "The Dark Knight" (2008), de Christopher Nolan, et dans le film "Crazy Heart "(2009), drame de Scott Cooper sur un chanteur de country, pour lequel elle a été nominée aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle.

Elle a fait ses débuts en tant que réalisatrice en 2021 avec le drame "The Lost Daughter", qu'elle a également écrit et qui lui a valu le prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise cette année-là.

"Je suis ravie d'accepter l'invitation à présider le jury du Festival du film de Venise cette année", a déclaré Maggie Gyllenhaal dans un communiqué.

Le directeur du festival, Alberto Barbera, a dit que cette dernière avait bâti une carrière fondée à la fois sur l’intelligence et le courage.

"L'avoir comme présidente de notre jury, c'est pouvoir compter sur une voix d'autorité et indépendante, animée par cette passion authentique pour le cinéma d'art et d'essai qui a toujours représenté le coeur du festival", a-t-il déclaré.

La 83e édition du Festival international du film de Venise se tiendra du 2 au 12 septembre. Les films en compétition sont traditionnellement annoncés en juillet.

Le jury de l'édition 2025, où le Lion d'or a été décerné au film "Father Mother Sister Brother" de Jim Jarmusch, a été présidée par le cinéaste américain Alexander Payne.

(Crispian Balmer, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Blandine Hénault)