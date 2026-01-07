Chypre prend la présidence de l'UE en accueillant Zelensky

Volodimir Zelensky a été accueilli mercredi à Chypre, qui prend pour six mois la présidence tournante de l'Union européenne, tandis que se poursuivent à Paris des discussions entre l'Ukraine et ses alliés sur des garanties de sécurité face à la Russie en cas de cessez-le-feu.

Le président ukrainien doit participer à Nicosie à une cérémonie marquant le début du mandat de Chypre à la tête de l'UE, aux côtés notamment de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du président du Conseil européen, Antonio Costa.

Il a été accueilli au palais présidentiel par son homologue chypriote Nikos Christodoulides. "Nous espérons que, durant votre présidence, beaucoup d'étapes (pourront être) franchies, rapprochant de l'adhésion à l'UE", lui a-t-il glissé lors d'un bref échange devant les caméras de télévision.

Volodimir Zelensky a aussi dit espérer que sa venue à Chypre permette d'évoquer en détail la réunion organisée mardi à Paris, au cours de laquelle les Etats-Unis ont appuyé l'engagement pris par les pays membres de la "coalition des volontaires" de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine face à la Russie en cas de cessez-le-feu entre les deux pays.

Ces discussions en France, qui se poursuivent pour une deuxième journée consécutive, ont déjà abouti à des "résultats concrets", a dit le nouveau chef de cabinet du président ukrainien, Kyrylo Boudanov, sans préciser lesquels, dans un message sur Telegram.

Volodimir Zelensky a déclaré qu'Ukrainiens et Américains parleraient encore du contrôle futur de la centrale nucléaire de Zaporijjia, aux mains des Russes, et des questions territoriales, deux points en suspens dans le cadre des négociations sur un éventuel plan de paix susceptible d'être soumis à Moscou.

Chypre, qui entretient historiquement des liens politiques et culturels étroits avec la Russie, a constamment soutenu toutes les sanctions européennes prises contre Moscou depuis le début de la guerre. Sur l'île, beaucoup établissent un parallèle entre l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022 et celle du nord de Chypre par la Turquie en 1974 à la suite d'un coup d'Etat parrainé par la junte militaire alors au pouvoir en Grèce.

"Chypre réaffirme son attachement inébranlable à la souveraineté et à l'intégralité territoriale de l'Ukraine. En tant que pays subissant encore les conséquences d'une invasion illégale et d'une occupation militaire en cours, nous avons pleinement conscience de ce qui est en jeu", a dit Nikos Christodoulides dans un message sur X après sa rencontre avec Volodimir Zelensky.

"L'Ukraine sera une priorité centrale de notre présidence et nous oeuvrerons à garantir un soutien constant à tous les niveaux", a-t-il ajouté.

Le président libanais Joseph Aoun est aussi présent ce mercredi à Nicosie, signe de la volonté de Chypre, île de Méditerranée orientale, de servir de pont entre l'Europe et le Proche-Orient.

(Michele Kambas, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)