Christopher Waller de la Fed estime que la faiblesse du marché de l'emploi justifie une baisse des taux en décembre
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 21:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Howard Schneider

Les données disponibles pendant la récente fermeture du gouvernement américain montrent que le marché de l'emploi est proche de la vitesse de décrochage, avec des demandes de chômage en légère hausse, des nombres de licenciements en augmentation, et aucun signe d'augmentation des pressions salariales, des faits qui justifient une nouvelle baisse des taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage lorsque la banque centrale américaine se réunira le mois prochain, a déclaré le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller, lundi.

"Le marché du travail est toujours faible et proche de la vitesse de décrochage", a déclaré Christopher Waller dans des remarques préparées pour être présentées à un groupe d'économistes à Londres. Parallèlement, l'inflation, une fois exclu l'impact temporaire probable des droits de douane, "est relativement proche" de l'objectif de 2 % de la Fed, a déclaré Christopher Waller, alors que la croissance économique s'est probablement ralentie.

"Je ne m'inquiète pas d'une accélération de l'inflation ou d'une augmentation significative des attentes en matière d'inflation", a déclaré Christopher Waller. "Je me concentre sur le marché du travail et, après des mois d'affaiblissement, il est peu probable que le rapport sur l'emploi de septembre, qui sera publié plus tard cette semaine, ou toute autre donnée dans les prochaines semaines, modifie mon opinion selon laquelle une nouvelle réduction est nécessaire", lors de la réunion de la Fed des 9 et 10 décembre.

La fermeture du gouvernement fédéral , qui a duré 43 jours, a retardé la publication des principales données économiques, notamment le rapport sur l'emploi de septembre, qui devrait être publié jeudi.

Christopher Waller, candidat pour remplacer le président de la Fed, Jerome Powell, à la tête de la banque centrale l'année prochaine, a déclaré que la banque centrale n'était pas, comme certains de ses collègues l'ont fait par analogie, "dans un brouillard" qui l'oblige à retarder les réductions de taux jusqu'à ce qu'il y ait plus de clarté.

"Nous disposons d'une multitude de données du secteur privé et de certaines données du secteur public qui donnent une image imparfaite mais parfaitement exploitable de l'économie américaine", a-t-il déclaré, y compris des informations provenant de sources privées telles que l'entreprise de traitement des salaires ADP , les demandes d'allocations de chômage des gouvernements des États et les enquêtes de groupes tels que le Conference Board et l'Université du Michigan.

Selon lui, la baisse du moral des consommateurs et le stress des familles dont les budgets sont grevés par le logement et d'autres coûts importants laissent présager un ralentissement de la croissance économique.

"Je crains que la politique monétaire restrictive ne pèse sur l'économie, en particulier sur les consommateurs à faibles et moyens revenus", a déclaré Christopher Waller. "Une réduction en décembre fournira une assurance supplémentaire contre une accélération de l'affaiblissement du marché du travail et fera évoluer la politique vers un cadre plus neutre."

Banques centrales
