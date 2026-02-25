Christophe Leribault nommé à la présidence du musée du Louvre

Christophe Leribault, actuel président du château de Versailles, a été nommé président du musée du Louvre en remplacement de Laurence des Cars, a annoncé mercredi la porte-parole du gouvernement à l'issue du conseil des ministres.

L'Elysée avait annoncé mardi que Laurence des Cars avait remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée par "besoin d'apaisement" après le cambriolage retentissant dans le célèbre musée parisien en octobre dernier, mais aussi un mouvement de grève des agents.

Historien de l'art, Christophe Leribault, 63 ans, occupait la présidence du château de Versailles depuis 2024.

