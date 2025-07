Chouette, il y aura plus de matchs de Ligue 2 le samedi !

Sortez les agendas.

Ce vendredi 4 juillet se tenait « une réunion de travail entre la Ligue de Football Professionnel, beIN SPORTS et des représentants de l’Association Nationale des Supporters » dans le but de modifier la programmation de la première journée de la Ligue 2 BKT. Et les supporters qui pestaient à raison pour avoir le droit à plus de foot le samedi ont visiblement été écoutés.…

VF pour SOFOOT.com