Choose France : Emmanuel Macron annonce plus de 20 milliards d’euros d’investissements

À trois jours de la huitième édition du sommet « Choose France », qui réunira 200 gros investisseurs étrangers lundi à Versailles, Emmanuel Macron a révélé à plusieurs médias que « plus d'une cinquantaine » d'annonces d'investissements serait faite et que « le cap des vingt milliards d'euros » serait dépassé. Une moisson record qui surpassera donc celle de 15 milliards en 2024 et confirmera, une fois de plus, l'attractivité de l'économie tricolore.

« Nous sommes très forts en termes de recherche et développement, activités moins intensives en emplois. […] Mais derrière, cela crée de l'innovation en France », explique le président, selon qui il faut « accélérer les simplifications au niveau national et européen, approfondir le marché unique » et « avoir une politique énergétique beaucoup plus offensive ».

Emmanuel Macron estime essentiel de mener une « une politique de protection de notre marché intérieur beaucoup plus forte ». D'après lui, « c'est clairement ce qui aujourd'hui nous pose un problème par rapport aux compétiteurs asiatiques ».

La France a récemment été classée pays le plus attractif pour les investisseurs étrangers, avec 1.025 projets accueillis en 2024, parmi les dix principaux pays européens d'accueil des investissements