Choose France: 150 entreprises présentes et des milliards d'euros d'investissements attendus

Un total de 150 entreprises doivent participer lundi au sommet Choose France consacré aux investisseurs français, au cours duquel le Premier ministre, Sébastien Lecornu, doit annoncer des investissements qui se chiffreront en milliards d'euros, selon le gouvernement vendredi.

La 8e édition de Choose France pour les investisseurs internationaux, tenue à Versailles en mai, s'était traduite par des annonces d'investissements en France à hauteur de 20 milliards d'euros.

Sans préciser le montant total qui sera annoncé lundi à la Maison de la Chimie à Paris, le ministère de l'Économie et Matignon ont affirmé qu'il se situera dans la "fourchette haute" des précédentes éditions, lors d'un échange téléphonique avec la presse.

Plus d'une dizaine de milliards d'euros d'investissements avait été annoncés lors de chacune des trois dernières éditions de l'événement.

L'annonce sera faite lundi à la mi-journée par Sébastien Lecornu à l'occasion de cette première édition dédiée aux investisseurs français qui se tiendra en présence de plusieurs ministres, d'entreprises, d'organisations patronales (Medef, CPME), d'élus locaux, ou de dirigeants d'administrations centrales notamment.

Le montant total des investissements intègrera de nouvelles annonces, et des engagements déjà annoncés en 2025.

Bercy et Matignon ont notamment cité la construction d'une nouvelle usine dans la Loire par le groupe industriel français Urgo, marque emblématique du pansement, ou encore la construction d'une usine de freins carbone par Safran (450 millions d'euros à terme), annoncée par l'entreprise fin juillet.

Plusieurs tables rondes sont également prévues.

L'une d'elle sera notamment présidée par la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui fera part à une dizaine d'entreprises des négociations budgétaires en cours.

Ces tables rondes ne seront pas accessibles à la presse.