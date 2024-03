Chômage : le retour au plein emploi apparaît "hypothétique", selon la Cour des comptes

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Selon la Cour des comptes ce mardi 12 mars, la poursuite de la diminution du taux de chômage en France "supposerait de nouvelles réformes d'ampleur".

C'est l'objectif du gouvernement : le retour au plein emploi. Il apparaît néanmoins "hypothétique" pour la Cour des comptes, affirment les sages dans leur rapport annuel ce mardi 12 mars. Ils estiment en effet que la poursuite de la diminution du taux de chômage en France "supposerait de nouvelles réformes d'ampleur".

Dans ses dernières prévisions, la Banque de France envisage au contraire une remontée du taux de chômage de 7,5% à fin 2023 à 7,7% fin 2024, et 7,8% fin 2025, rappelle la Cour. L'effet anticipé par le gouvernement de la réforme des retraites, de 200.000 emplois supplémentaires à horizon 2027, est jugé "vraisemblable" par le rapport, tandis que ceux de la dernière réforme de l'assurance chômage, de 100.000 à 150.000 supplémentaires "à moyen terme", "repose sur des hypothèses optimistes".

Des "tensions sur le marché du travail"

La Cour des Comptes observe qu'un retour au plein emploi, soit un taux de chômage autour de 5%, "se traduirait par une baisse du taux de chômage jusqu'à son niveau le plus bas depuis plus de 40 ans". Or le taux de chômage actuel s'accompagne déjà "de tensions sur le marché du travail", certaines entreprises ayant des difficultés à recruter, suggérant qu'il est "voisin de son niveau structurel" en deçà duquel il sera difficile de descendre.

Deux réformes de l'assurance-chômage réduisant l'indemnisation des demandeurs d'emploi et destinées à les pousser à retrouver du travail plus vite se sont succédé ces dernières années, celle de 2019, qui n'a été mise en oeuvre pleinement qu'après la pandémie en 2021, et celle de 2023. L'exécutif multiplie les avertissements sur un possible nouveau durcissement des règles.