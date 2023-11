Chômage des seniors : Bruno Le Maire veut réduire la durée d'indemnisation des plus de 55 ans

Le ministre de l'Économie souhaite aligner la durée d'indemnisation des plus de 55 ans (27 mois) sur celle des autres demandeurs d'emploi (18 mois).

Bruno Le Maire se dit favorable à un abaissement de la durée d'indemnisation chômage des plus de 55 ans, pour l'aligner sur celles des autres chômeurs. Une des mesures à prendre, selon lui, pour atteindre le plein emploi. L'indemnisation des plus de 55 ans se prolonge pendant "27 mois" contre "18 mois" pour les chômeurs plus jeunes, a-t-il relevé sur Franceinfo jeudi 23 novembre. Le ministre y voit une façon "de mettre à la retraite de manière anticipée les plus de 55 ans".

"Hypocrisie totale"

Pour Bruno Le Maire, "si on ne secoue pas les puces, il n'y aura pas 5% de taux de chômage" en fin de quinquennat, soit le plein emploi (contre 7,4% aujourd'hui). "Quelque chose cloche dans le modèle social français" qui empêche d'y parvenir, selon lui. "Un des moyens passe par l'emploi des seniors", assure le ministre. "Est-ce qu'ils vaudraient moins, les plus de 55 ans ? Je ne vois aucune raison pour qu'il y ait une durée d'indemnisation plus longue, c'est une hypocrisie totale , une façon de les mettre à la retraite de manière anticipée", insiste-t-il. Bruno Le Maire rappelle que le taux d'emploi des seniors est inférieur "de dix points" en France au taux d'emploi de tous les actifs qui s'élève à 68%.

"Moi, le message que j’ai envie de leur envoyer, c’est 'on a besoin de vous, on a besoin de votre expérience'" . Il s'agit de "poser le débat" d'un abaissement de la durée d'indemnisation des seniors, "avec la détermination totale de parvenir à ces 5% de taux de chômage que nous n’avons pas atteints depuis un demi-siècle en France", souligne le locataire de Bercy.

"La première discrimination à l'embauche, c'est l'âge"

Il juge par ailleurs "perfectible" l'accord sur l'assurance-chômage signé la semaine dernière par les partenaires sociaux, notamment sur cette question des seniors. Devant le Sénat dans l'après-midi, pendant la discussion sur le projet de loi de Finances, Bruno Le Maire a souhaité "que les entreprises assument toutes leurs responsabilités et arrêtent d'expliquer aux seniors qu’ils coûtent trop cher , et leur donnent la place qui leur revient". "Quitte à ce que, au-delà de l'index seniors, on travaille ensemble à d'autres dispositifs qui permettraient d'inciter les entreprises à garder les plus de 55 ans".

Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale s'élève contre la mesure proposée par le ministre de l'Économie. "Incapable de créer de l’emploi et de relancer l’économie, Bruno Le Maire accuse désormais les seniors d’être responsables de ses échecs, et veut réduire leur durée d’indemnisation chômage. Nous nous opposerons avec la plus grande vigueur à cette nouvelle casse sociale annoncée !", a-t-elle écrit sur X (ex-Twitter). Le syndicat CFE-CGC ironise : "Tout le monde sait qu'il est très simple de retrouver du travail après 55 ans... La première discrimination à l'embauche, c'est l'âge".