Chloroquine : Delfraissy avoue avoir subi des « pressions politiques »

Ce sont des révélations qui font du bruit. Comme le rapporte BFMTV, plusieurs médias américains ont publié cette semaine de nombreux e-mails envoyés par Anthony Fauci, l'immunologue américain et principal conseiller à la Maison-Blanche depuis le début de la crise sanitaire. Parmi les échanges se trouvant dans les 4 000 pages d'e-mails scrutées à la loupe, grâce au « Freedom of Information Act » - une loi permettant à tout citoyen d'avoir accès aux documents administratifs au nom du droit à l'information - figure un échange avec Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, au tout début de l'épidémie du Covid-19 en France.

Dans un e-mail daté de mars 2020 et adressé à Anthony Fauci, Jean-François Delfraissy évoque « le buzz médiatique depuis l'annonce faite par le docteur Didier Raoult à propos de l'efficacité de l'hydroxychloroquine ». Le président du conseil scientifique estime alors que les données concernant ce médicament « ne sont pas particulièrement convaincantes ». Toutefois, il explique faire face à d'« énormes pressions politiques pour autoriser l'hydroxychloroquine et en donner à tout le monde » et va même jusqu'à ajouter : « Mais je résiste pour le moment. »

Didier Raoult : « Vous ne vous rendez pas compte du poids que j'ai eu »

Le médecin souligne également les difficultés fragilisant la gestion de la crise sanitaire en France, à l'époque. Il

