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Chine-Xi Jinping prône discipline et adaptation du PCC
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 10:35

Le Parti communiste chinois doit s'adapter tout en préservant ses acquis, a prévenu mercredi le président Xi Jinping lors des célébrations du 105e anniversaire de sa fondation.

Sans détailler précisément les risques ou opportunités évoqués, des analystes estiment que le ralentissement de la croissance économique et le déclin démographique constituent des défis majeurs pour la deuxième économie mondiale.

Dans un discours de 40 minutes prononcé au Grand Palais du Peuple à Pékin, le dirigeant, sans doute le plus puissant depuis Mao Zedong, a exhorté les cadres du parti à reconnaître activement les changements et à s'y adapter, tout en promouvant l'action du PCC.

"Le développement de la Chine est arrivé à un stade où coexistent les opportunités stratégiques, les risques et les défis", a-t-il déclaré, appelant à une meilleure coordination pour répondre aux enjeux nationaux et internationaux.

Face aux pressions extérieures, qu'ils s'agisse des restrictions occidentales sur les technologies à des relations commerciales instables avec les Etats-Unis et aux tensions autour de Taïwan, les dirigeants du parti jugent essentiel de renforcer leur emprise sur l'ensemble de la société chinoise.

Fondé en 1921 par quelques dizaines de révolutionnaires, le parti revendique aujourd'hui plus de 100 millions de membres, soit 7,2% de la population chinoise.

Son ambition est désormais de se transformer en "parti politique le plus puissant" au monde, après être devenu le "plus grand parti", selon un éditorial publié cette semaine par l'agence officielle Chine nouvelle.

Xi Jinping a exhorté les membres à éliminer les éléments nuisibles à l'avancée et à la "pureté" du parti, ainsi que "tous les virus qui affaiblissent le corps sain du parti".

Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, il s'emploie à réaffirmer l'autorité incontestée du parti en Chine, à imposer loyauté et discipline au sein de ses rangs et à accroître l'influence du pays à l'international.

Il a également lancé une vaste campagne anticorruption, parmi les plus importantes depuis l'époque de Mao Zedong, visant des millions de responsables à tous les niveaux et conduisant à la mise à l'écart de centaines d'entre eux, parmi lesquels figurent d'importantes personnalités.

Après avoir purgé une grande partie des plus hauts rangs de l'armée, Xi Jinping a envoyé en avril des officiers supérieurs suivre une formation intensive de dix semaines en rééducation politique, soulignant la nécessité d'une loyauté totale envers les principes et l'organisation du parti.

Mercredi, il a par ailleurs évoqué l'objectif chinois de "réunification" avec Taïwan, appelant à une mise en œuvre renforcée de la stratégie du parti pour "résoudre la question taïwanaise".

Pékin considère l'île, gouvernée démocratiquement, comme faisant partie de son territoire, une position rejetée par Taipei.

Le Conseil des affaires continentales de Taïwan a estimé que Xi Jinping se contentait de répéter des éléments de langage déjà connus.

Le gouvernement taïwanais continue d'appeler la Chine à régler les différends par le dialogue avec ses autorités démocratiquement élues, sans conditions préalables, a-t-il ajouté dans un communiqué.

La Chine n'a jamais exclu le recours à la force pour prendre le contrôle de l'île et ses forces armées opèrent quotidiennement autour de Taïwan, qui a mené la semaine dernière des exercices de préparation au combat en réaction.

(Avec Ben Blanchard in Taipei; version française Nicolas Delame)

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