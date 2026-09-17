Chine-Xi Jinping appelle à renforcer le secteur de l'industrie manufacturière de pointe

Le président chinois Xi Jinping a appelé à construire un secteur de l'industrie manufacturière de pointe plus robuste et à renforcer le contrôle sur les chaînes d'approvisionnement industrielles clés, a rapporté jeudi l'agence de presse officielle Xinhua.

Les propos du dirigeant interviennent dans un contexte d’inquiétude croissante, notamment en Europe, face à la hausse des exportations chinoises de véhicules électriques et d’autres produits issus des technologies vertes, ce qui alimente les craintes d’une nouvelle vague de pression concurrentielle baptisée "China Shock 2.0".

La Chine "continuera à rendre le secteur de l'industrie manufacturière de pointe plus grand et plus fort, ainsi qu'à améliorer l'autonomie et la maîtrise des chaînes industrielles", a déclaré Xi Jinping lors d'un discours prononcé cette semaine à Pékin, à l'occasion de la Conférence nationale sur l'industrie manufacturière de pointe.

Xi Jinping a ajouté que le pays avait fait des progrès significatifs pour devenir une puissance, son secteur de l’industrie de pointe gagnant en innovation, en compétitivité et en puissance.

Pékin a réorienté les crédits et les ressources du secteur immobilier vers la manufacture de pointe afin de stimuler l’autonomie technologique et la croissance, mais l’essor des hautes technologies n’a pas encore permis d’augmenter les revenus des ménages ni de stimuler la consommation.

Le Premier ministre Li Qiang a expliqué que la Chine devait se concentrer sur la fabrication intelligente de nouvelle génération, accélérer les modernisations industrielles axées sur le numérique et l’intelligence artificielle, et renforcer ses efforts en faveur des technologies de pointe développées localement.

(Rédigé par Liz Lee, Kevin Yao et la rédaction de Pékin; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)