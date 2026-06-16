Chine: ventes au détail en baisse sur un an en mai, une première depuis 2022

Les ventes au détail en Chine, principal indicateur de la consommation, ont baissé sur un an en mai, une première depuis plus de trois ans qui met à nouveau en lumière l'atonie de la demande intérieure, point faible de la deuxième économie mondiale.

( AFP / STRINGER )

Les ventes au détail ont reculé de 0,6% sur un an, indiquent des chiffres publiés mardi par le Bureau national des statistiques (BNS).

Après le fort ralentissement déjà accusé en avril (+0,2%), il s'agit de la première diminution depuis décembre 2022 et la levée des restrictions anti-Covid.

Les données de mai sont encore plus défavorables que les prévisions d'un panel d'experts interrogés par l'agence Bloomberg, qui tablaient sur une baisse de 0,2% sur un an.

Fu Linghui, porte-parole du BNS, a invoqué au cours d'une conférence de presse un "environnement international complexe et volatil". Il a également mis en avant les conditions météorologiques intérieures, avec des températures élevées et de fortes précipitations, "qui ont perturbé l'offre et la demande sur le marché".

Le recul des ventes a été en grande partie causé par une baisse des achats de biens coûteux comme les voitures, les appareils électroménagers et les meubles. Les ventes de voitures ont régressé de 22,3% en mai sur un an en Chine, rapportait la semaine passée une organisation spécialisée.

Le cabinet Capital Economics a aussi invoqué la dissipation des effets de dispositifs gouvernementaux d'incitation à la consommation.

La production industrielle a quant à elle augmenté de 4,5% sur la même période, selon le BNS. Les experts consultés par Bloomberg anticipaient une hausse de 4,4%.

L'investissement en actifs fixes a pour sa part baissé de 4,1% entre janvier et mai par rapport à la même période en 2025. Les experts envisageaient une baisse de 2,3%.

Au-delà des crises internationales récentes, l'apathie de la consommation intérieure est un des facteurs d'incertitude de long terme dans le pays. La Chine fait également face à la persistance de la crise de l'immobilier, à l'endettement des collectivités locales, aux surcapacités de production, aux pressions déflationnistes et au fort chômage des jeunes.

Les prix des logements neufs ont baissé en mai dans 67 des 70 grandes villes étudiées, selon le BNS.

Le gouvernement voudrait effectuer la transition d'une croissance tirée par les exportations et l'industrie manufacturière vers un modèle reposant davantage sur la consommation intérieure.

La Chine a maintenu un commerce international vigoureux en mai, avec des résultats supérieurs aux attentes malgré la guerre au Moyen-Orient, ses exportations vers les Etats-Unis manifestant même une poussée significative dans la foulée de la venue à Pékin de Donald Trump.

"Les données de mai suggèrent que l'économie continue à peiner, même si nous nous attendons à ce que la vigueur des exportations soutienne la croissance du PIB cette année", analyse Capital Economics.

Capital Economics observe que les exportations ont stimulé la production industrielle. Mais il nuance en rappelant que la croissance de la production industrielle avait elle-même été en avril la plus faible depuis juillet 2023 et qu'elle reste globalement "languissante", malgré la vitalité de l'industrie manufacturière de haute technologie.

Zhiwei Zhang, président de la société de conseil Pinpoint Asset Management, a relevé dans une note que le recul des ventes au détail allait de pair avec l'essor des secteurs liés à l'intelligence artificielle.

"Le dynamisme des exportations peut contribuer à compenser la faiblesse de la demande intérieure à court terme, mais la taille de l'économie chinoise fait qu'une forte croissance des exportations risque d'entraîner des tensions avec les partenaires commerciaux", écrit-il.

"Un éventuel conflit commercial avec l'Europe constitue un risque à surveiller dans les mois à venir", prévient-il.