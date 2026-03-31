Chine: Rebond de l'activité manufacturière en mars, selon le PMI officiel

Des employés travaillent sur une ligne de production fabriquant des lentilles d'appareil photo pour téléphones portables dans une usine de Lianyungang, Jiangsu

‌L'activité manufacturière en Chine a ​rebondi en mars, enregistrant une hausse supérieure aux attentes, dans le ​sillage d'une demande plus soutenue, montre ​une enquête officielle ⁠publiée mardi, une nouvelle positive ‌alors que la deuxième économie mondiale fait face à ​des ‌pressions sur les chaînes d'approvisionnement ⁠et à la volatilité du marché de l'énergie.

L'indice PMI manufacturier ⁠officiel s'est ‌établi à 50,4 après ⁠49,0 en février, repassant ‌au-dessus du seuil de ⁠50 qui sépare contraction et ⁠expansion de ‌l'activité.

Il s'agit d'un pic de douze ​mois ‌et d'une progression supérieure au consensus, qui ressortait à ​50,1.

Des données distinctes montrent que l'activité du ⁠secteur des services a également rebondi en mars, s'établissant à 50,1 contre 49,5 en février.

(Yukun Zhang et Ryan Woo; version française ​Jean Terzian)