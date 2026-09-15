Chine: les ventes au détail déçoivent, la production industrielle en forme

Les ventes au détail en Chine, principal indicateur de la consommation, ont augmenté de 0,4% sur un an en août, soit la progression la plus lente depuis mai, mais la production industrielle est plus soutenue que prévu, selon des données officielles publiées mardi.

Selon le Bureau national des statistiques (BNS), il s'agit du troisième mois consécutif de ralentissement de la croissance, avec un chiffre inférieur aux prévisions des analystes sondés par Bloomberg, qui tablaient sur une hausse de 0,8%.

La consommation intérieure chinoise reste atone depuis la pandémie de Covid-19 et constitue une des faiblesses de la deuxième économie mondiale sur le long terme, tandis que ses exportations restent en plein essor.

La production industrielle a en revanche progressé de 5,2% sur un an en août, en hausse par rapport à la croissance de 4,5% enregistrée en juillet. Ce chiffre dépasse les prévisions de Bloomberg, qui anticipait 4,8%.

L'économie chinoise "a fonctionné de manière stable" en août, a affirmé le BNS dans un communiqué, tout en reconnaissant que "les facteurs externes défavorables s'intensifient".

"Le déséquilibre national entre une offre forte et une demande faible reste prononcé, certaines entreprises sont confrontées à des difficultés opérationnelles et les fondations d'une amélioration économique stable doivent être consolidés", a ajouté l'institution.

Les autorités visent cette année une croissance comprise entre 4,5% et 5,0%, soit l'objectif le plus bas depuis des décennies.

Autre signe de difficultés: le recul des investissements en actifs fixes s'est accentué pour atteindre 7,2% en glissement annuel fin août, selon le BNS.

"L'économie chinoise continue d'envoyer des signaux contradictoires, la consommation et l'investissement restant faibles tandis que la production industrielle conserve son élan", constate Zhiwei Zhang, président et économiste chez Pinpoint Asset Management.

"L'économie est confrontée à un risque de ralentissement (au troisième trimestre), car la mise en œuvre des mesures de soutien budgétaire et leur répercussion sur l'économie prennent du temps ", anticipe-t-il.