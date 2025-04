Chine: les prix à la consommation chutent en mars pour le deuxième mois de suite

information fournie par AFP • 10.04.2025 • 12:38 •

Le cinéaste iranien Jafar Panahi, l'Américain Wes Anderson et son cortège de stars, la Française Julia Ducournau en lice pour une deuxième Palme d'or, et les Belges Jean-Pierre et Luc Dardenne qui en briguent une troisième seront en compétition au 78e Festival ... Lire la suite