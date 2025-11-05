Chine: léger ralentissement des services en octobre (indice indépendant)

information fournie par Boursorama avec AFP • 05/11/2025 à 11:44

( AFP / HECTOR RETAMAL )

La croissance dans le secteur des services en Chine a légèrement ralenti en octobre, selon un baromètre indépendant publié mercredi, signe des difficultés structurelles qui entament le moral des consommateurs chinois.

Indicateur clé de la consommation, l'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI) pour les services, calculé par S&P Global et l'agence RatingDog, a ralenti à 52,6 points en octobre, contre 52,9 le mois dernier.

Ce chiffre reste supérieur au seuil de 50 points qui traduit une expansion de l'activité. En deçà, il s'agirait d'une contraction.

La deuxième économie mondiale fait face à une longue crise du secteur immobilier qui pèse sur les finances des collectivités locales et la consommation.

A cela s'est ajoutée la guerre commerciale lancée par Washington en début d'année. Les présidents chinois et américain Xi Jinping et Donald Trump se sont néanmoins entendus le 30 octobre en Corée du Sud sur des mesures destinées à atténuer les tensions.

Mais les difficultés internes chinoises persistent: en octobre, l'indice PMI manufacturier officiel a plongé à 49 points, selon des données du Bureau national des statistiques (BNS) publiées la semaine dernière.

L'indice PMI composite de RatingDog-S&P Global publié mercredi, qui inclut le secteur manufacturier, a aussi ralenti à 51,8 points en octobre, contre 52,5 le mois précédent.

Ces données "apportent de nouvelles preuves que l'économie chinoise a perdu de son élan le mois dernier, avec un ralentissement de la croissance dans l'industrie manufacturière, les services et la construction", note Zichun Huang, analyste du cabinet Capital Economics.

"Toute stimulation des exportations liée au récent +accord+ commercial entre les États-Unis et la Chine devrait rester modeste, tandis que des vents contraires plus larges continueront de peser sur la croissance", alerte l'économiste.

Un ralentissement marqué de la consommation pourrait mettre en péril l'objectif de croissance d'environ 5% fixé par l'Etat-parti chinois pour 2025.

"Toute nouvelle détérioration des statistiques à venir pourrait déclencher des mesures de relance économique", écrivent dans une note les analystes d'ANZ Research.