Chine-Le Parti communiste réexaminera son plan quinquennal lors du conclave d'octobre
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 11:58

Le parti communiste chinois au pouvoir se réunira en octobre pour définir le développement social et économique du pays au cours des cinq prochaines années, alors que Pékin cherche à maintenir son élan économique tout en évitant les conflits commerciaux avec l'Occident.

Les membres du comité central, l'organe décisionnel suprême du Parti communiste, se réuniront en session plénière du 20 au 23 octobre, a annoncé lundi l'agence de presse nationale Xinhua.

Il s'agira de la quatrième session plénière depuis le dernier congrès du parti en 2022.

Les congrès se tiennent tous les cinq ans pour fixer les objectifs de la politique sociale et économique de la Chine. Sept plénums à huis clos sont convoqués entre les congrès, le cinquième étant traditionnellement consacré aux délibérations sur les plans quinquennaux.

Toutefois, en raison du retard inexpliqué de neuf mois du troisième plénum, repoussé à juillet 2024, le parti devrait désormais examiner le plan 2026-2030 lors du quatrième plénum avant la fin de l’année.

Les cinq prochaines années seront une occasion clé pour les décideurs de réorienter l’économie vers la consommation intérieure, en s’éloignant d’un modèle centré sur le commerce et l’investissement.

Les défis immédiats comprennent de fortes pressions déflationnistes liées au ralentissement prolongé de l'immobilier, une confiance des consommateurs affaiblie et, plus récemment, une surcapacité de production et une guerre des prix dans des secteurs allant des véhicules électriques aux plates-formes de livraison de repas en ligne.

Les plans quinquennaux sont généralement publiés au début de la réunion annuelle du Parlement chinois, en mars.

Le quatrième plénum se tiendra environ une semaine avant que le président Xi Jinping ne se rende en Corée du Sud pour le sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique, où il devrait rencontrer le président américain Donald Trump, dont les droits de douane ont assombri les perspectives économiques chinoises à court et à moyen terme.

(Joe Cash et Ryan Woo, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

