 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine: le commerce extérieur en forme avant de nouvelles taxes de Trump
information fournie par Boursorama avec AFP 13/10/2025 à 08:07

( AFP / - )

( AFP / - )

La Chine a vu son commerce extérieur reprendre des couleurs en septembre, selon des données des Douanes publiées lundi, au moment où le président américain Donald Trump menace de reprendre la guerre commerciale bilatérale.

Le géant asiatique fait face depuis la pandémie de Covid-19 à plusieurs difficultés économiques, dont une consommation intérieure atone et un marché de l'emploi morose, notamment en raison d'une crise prolongée du secteur immobilier.

Dans ce contexte, Donald Trump a annoncé la semaine dernière que les Etats-Unis frapperaient les marchandises chinoises de droits de douane supplémentaires de 100%, s'ajoutant à ceux déjà en vigueur, à partir du 1er novembre "ou avant".

Cette déclaration, qui menace de relancer une guerre commerciale qui s'était apaisée ces derniers mois entre Pékin et Washington, met en péril le commerce extérieur chinois, même si ce dernier a affiché une bonne santé le mois dernier.

Les exportations de la Chine ont ainsi grimpé de 8,3% sur un an en septembre, plus d'attendu. Ce chiffre est supérieur à la prévision d'économistes interrogés par l'agence Bloomberg - qui tablaient sur une hausse de 6,6%.

De leur côté, les importations du géant asiatique ont augmenté de 7,4% le mois dernier sur un an. Là encore, il s'agit d'un résultat significativement plus élevé que ce qu'attendaient les analystes de Bloomberg (+1,9%).

Des signes encourageants pour l'économie chinoise.

- "Résilience" -

La Chine reste très dépendante des exportations, qui font depuis de nombreuses années office de moteur économique.

Mais ce modèle est remis en cause par la guerre commerciale lancée par Donald Trump en début d'année, à laquelle Pékin a riposté avec fermeté.

Malgré la nouvelle dégradation des relations commerciales bilatérales à la suite des récents propos du président américain, les exportations chinoises vers les Etats-Unis ont augmenté de 8,6% en septembre par rapport à août, selon les chiffres publiés lundi par les Douanes chinoises.

La Chine y a exporté pour 34,3 milliards de dollars de marchandises le mois dernier, d'après la même source, contre 31,6 milliards de dollars en août.

"Si cette résilience (du commerce extérieur) souligne la capacité des exportateurs chinois à faire face aux (actuels) droits de douane américains, la dernière escalade des tensions avec les États-Unis risque d'entraîner une baisse", prévient toutefois dans une note Zichun Huang, économiste du cabinet Capital Economics.

L'annonce par Donald Trump vendredi de nouveaux droits de douane a secoué les marchés mondiaux et remis en question une rencontre potentielle avec le président Xi Jinping dans quelques semaines en Corée du Sud.

- "Ne vous inquiétez pas" -

Le locataire de la Maison Blanche avait dit réagir à une "posture commerciale extraordinairement agressive" adoptée par la Chine qui a décidé d'encadrer davantage les exportations de technologies liées aux terres rares.

En réponse aux annonces de Donald Trump, la Chine a accusé dimanche les États-Unis de "deux poids, deux mesures".

Mais le président américain a adopté dimanche un ton plus conciliant.

"Ne vous inquiétez pas pour la Chine, tout va bien se passer! Le très respecté président Xi a juste eu un mauvais moment. Il ne veut pas de dépression pour son pays, et moi non plus", a-t-il déclaré sur sa plateforme Truth Social.

Les relations commerciales sino-américaines ont connu des hauts et des bas en 2025.

Sous l'effet de l'offensive protectionniste déclenchée par Donald Trump depuis son retour au pouvoir le 20 janvier, les droits de douane entre les deux pays ont atteint des niveaux trois fois supérieurs à la normale des deux côtés, perturbant les chaînes d'approvisionnement.

Depuis, Washington et Pékin ont conclu un accord visant à désamorcer les tensions, abaissant temporairement les droits de douane à 30% pour les produits chinois importés aux États-Unis et à 10% pour les biens américains importés en Chine.

Donald Trump

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une concession Peugeot, marque du groupe Stellantis (Crédit: / Adobe Stock)
    Stellantis va investir 13 milliards de dollars aux États-Unis
    information fournie par Reuters 14.10.2025 23:59 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du contexte de l'annonce de l'entreprise et des coûts tarifaires aux paragraphes ... Lire la suite

  • Harry Kane (c) et ses coéquipiers qualifiés pour le Mondial-2026 après la victoire de l'Angletterre en Lettonie,le 14 octobre 2025 à Riga ( AFP / Gints Ivuskans )
    Foot: l'Angleterre de Kane s'envole vers le Mondial-2026
    information fournie par AFP 14.10.2025 23:40 

    L'Angleterre de Thomas Tuchel a validé à vitesse grand V son billet pour le Mondial-2026, mardi en décrochant une sixième victoire en six matches qualificatifs, sans but encaissé, à Riga contre la faible Lettonie (5-0). La sélection des Three Lions est devenue ... Lire la suite

  • Une photo de Bipin Joshi projetée sur un écran pendant une manifestation de proches d'otages, le 16 août 2025 à Tel-Aviv ( AFP / Jack GUEZ )
    Otages à Gaza: le Hamas a rendu quatre dépouilles supplémentaires d'Israéliens
    information fournie par AFP 14.10.2025 23:29 

    Le Hamas a rendu mardi soir quatre dépouilles d'otages supplémentaires au lendemain du retour en Israël des vingt derniers otages vivants retenus à Gaza et de quatre premières dépouilles. L'armée israélienne a annoncé peu après minuit mercredi (21H00 GMT mardi) ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump recçoit son homologue argentin Javier Milei le 14 octobre 2025 à la Maison Blanche ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump conditionne l'aide à l'Argentine à la survie politique de son allié Milei
    information fournie par AFP 14.10.2025 23:05 

    "S'il ne gagne pas, nous partons": Donald Trump a menacé mardi de couper les vivres à l'Argentine si son allié, le président ultralibéral Javier Milei, essuyait un revers lors des élections législatives à la fin du mois. "Je soutiens cet homme parce que sa philosophie ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank