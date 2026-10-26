Chine-Le 5e plénum du PCC mise sur des mesures de gouvernance fermes

* Un projet sur l'autogouvernance du parti présenté par Xi

* La gouvernance institutionnelle doit combler les manquements

* Des mesures anticorruption pour séduire les investisseurs

* Séance plénière à huis clos jusqu'à jeudi

Le cinquième plénum du comité central du Parti communiste chinois (PCC) s'est ouvert ce lundi pour quatre jours durant lesquels les dirigeants du pays discuteront de mesures visant à instaurer une "autogestion complète et rigoureuse du Parti" alors que Xi Jinping cherche à renforcer son autorité et à imposer une uniformité idéologique.

Le président chinois a présenté à ce comité un projet de document qui, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle, aborde les défis auxquels le parti est confronté, notamment le renforcement de sa capacité à gouverner, ainsi que la lutte contre la corruption, engagement phare de Xi.

La mise en œuvre des décisions majeures et projets du Comité central, le plus important des organes décisionnels, ne doit pas se limiter à de vaines paroles, est-il indiqué dans le document consulté par Chine nouvelle.

"Il est essentiel à la fois d'affiner les règles et réglementations institutionnelles afin de combler les lacunes et de renforcer les garanties, et de veiller à leur mise en œuvre effective", est-il également écrit.

Dans le cadre de cette réunion plénière, la cinquième depuis la formation de la composition actuelle en 2022, le Comité central se réunira à huis clos jusqu'à jeudi.

Selon les analystes, il pourrait s'agir de la dernière grande réunion du parti avant le remaniement de sa direction prévu en 2027, date à laquelle Xi Jinping devrait conserver la présidence pour un quatrième mandat.

"Cette session plénière présentera Xi Jinping comme étant aux commandes et à même de poursuivre son mandat", note Kerry Brown, directeur du Lau China Institute, un centre de recherche et d'enseignement consacré à l'étude de la Chine contemporaine, au sein du King's College de Londres.

"Il est probable que tout sera centré sur lui, afin de dissiper toute rumeur ou tout doute concernant sa condition physique et sa capacité à poursuivre ses fonctions", ajoute-t-il.

Les grandes orientations politiques ayant déjà été largement définies lors des réunions précédentes, "ce sera un plénum où les apparences compteront autant, sinon plus, que le fond", a-t-il également déclaré.

ÉRADIQUER LA CORRUPTION

Xi Jinping a supervisé ces dernières années une vaste campagne anti-corruption qui a conduit à l'éviction de centaines de hauts fonctionnaires et de généraux, y compris d'anciens alliés du président.

Alors que ses détracteurs affirment que ces purges – en particulier celles visant les haut gradés des forces armées – sont déstabilisantes et sapent la préparation au combat, le parti a présenté cette décision comme à la fois nécessaire et régénératrice. Selon le PCC, une renaissance de l'armée à l'image du phénix est indispensable.

L'agence Chine nouvelle présente la campagne anti-corruption de Xi Jinping comme une démonstration d'autogouvernance "durable et systémique" visant à "garantir que les responsables n'osent pas, ne puissent pas et ne veuillent pas se livrer à la corruption".

"Pour les investisseurs et les décideurs politiques internationaux, cela est synonyme d'une plus grande prévisibilité", explique Chine nouvelle.

L'agence souligne également la volonté de Pékin de mettre en place un environnement plus transparent pour la coopération internationale dans lequel le mérite et l'État de droit l'emportent sur le népotisme et la corruption.

(Reportage Liz Lee; bureau de Pékin; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)