Chine : la croissance du secteur des services à un plus bas de six mois

Vue de la ligne d'horizon de la ville et de la rivière Huangpu à Shanghai
L'activité du secteur des services en Chine a progressé en décembre à son rythme le plus faible en six mois, alors que les nouvelles commandes ont ralenti et que la demande étrangère a décliné, montre une enquête privée publiée lundi.
L'indice PMI des services calculé par RatingDog/S&P Global s'est établi le mois dernier à 52,0 après 52,1 en novembre, soit son niveau le plus bas depuis juin dernier. Il est toutefois resté au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.
(Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean Terzian)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer