Chine: La croissance du PIB ralentit au 3e trimestre, conformément aux attentes

Un centre commercial d'électroménager à Pékin

par Ellen Zhang et Kevin Yao

L'économie chinoise a progressé au troisième trimestre à son rythme le plus faible en un an, comme attendu, alors que la crise prolongée du secteur immobilier et les tensions commerciales avec les Etats-Unis ont nui à la demande, maintenant la pression sur Pékin pour qu'il déploie des mesures de soutien supplémentaires.

Les autorités chinoises ont dévoilé cette année des mesures économiques plutôt modestes, confortées par la résilience des exportations et la solidité des marchés boursiers.

Mais le regain des tensions commerciales avec les Etats-Unis représente un risque pour la deuxième économie mondiale, d'autant plus que la Chine entend rééquilibrer son économie sur le long-terme pour favoriser la consommation - un défi de grande ampleur.

D'après des données officielles publiées lundi, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé en rythme annuel de 4,8% au troisième trimestre, un rythme conforme aux attentes des analystes. La croissance était ressortie à +5,2% au trimestre précédent.

En rythme trimestriel, le PIB chinois a progressé de 1,1% sur la période juillet-septembre, montrent les données du Bureau national des statistiques (BNS). Le consensus donnait une hausse de 0,8% après un gain de 1,0% en lecture définitive au trimestre précédent.

Pékin a fixé un objectif de croissance annuelle d'environ 5%.

Alors que le gouvernement chinois dispose toujours d'une marge de manoeuvre pour des mesures supplémentaires de soutien, les analystes divergent quant à la perspective que Pékin décide ou non d'agir d'ici la fin de l'année.

"SIGNAL"

"La vision du marché était que la Chine allait rater son objectif, quoi qu'il en soit. Même avec un stimulus, (la croissance) serait inférieure à 5%", a commenté Dan Wang, directeur d'Eurasia Group pour la Chine.

"Mais au regard des données pour les trois premiers trimestres, l'économie va atteindre l'objectif, suggérant que la Chine peut résister à de quelconques pressions des Etats-Unis, même avec de telles menaces de droits de douane et de restrictions sur les exportations", a-t-il poursuivi.

"Pékin envoie le signal qu'il est capable d'atteindre ses objectifs de développement et qu'il est fermement engagé à ses politiques".

Le regain des tensions commerciales sino-américaines a mis en exergue les vulnérabilités de l'économie chinoise, qui dépend grandement de sa production manufacturière et de la demande extérieure.

Si la croissance des exportations chinoises a rebondi en septembre, la plupart des données récentes montrent que la deuxième économie mondiale s'essouffle. Les pressions déflationnistes ont persisté en dépit des efforts pour limiter la surproduction et la concurrence excessive entre les entreprises.

Bien que les données apparaissent rassurantes, les exportateurs chinois ressentent déjà l'impact des surtaxes douanières imposées cette année par les Etats-Unis, avec comme conséquence, pour beaucoup, la recherche de nouveaux marchés.

Le président américain Donald Trump a menacé de relever de 100% les droits de douane sur les produits en provenance de Chine à compter du 1er novembre. Des représentants à Washington ont toutefois signalé que les deux camps étaient disposés à apaiser ces tensions commerciales.

Des données distinctes publiées également lundi montrent que la production industrielle chinoise a progressé en septembre à un pic de trois mois, avec une hausse de 6,5% supérieure au consensus qui ressortait à +5,0% après +5,2% en août.

Les ventes au détail ont pour leur part ralenti à un plus bas de dix mois, augmentant comme attendu de 3,0% le mois dernier, contre +3,4% en août.

(Ellen Zhang et Kevin Yao; version française Jean Terzian)