Chine: la consommation et la production industrielle ont ralenti en octobre

( AFP / HECTOR RETAMAL )

La croissance des ventes au détail et de la production industrielle en Chine a légèrement ralenti le mois dernier, selon des données officielles publiées vendredi, signe des difficultés économiques persistantes de la deuxième économie mondiale.

Le géant asiatique fait face à une consommation en berne depuis la pandémie de Covid-19, une crise prolongée du secteur immobilier et un marché de l'emploi peu dynamique, surtout pour les jeunes.

De nombreux économistes estiment que l'Etat-parti chinois devrait évoluer vers un modèle de croissance davantage porté par la consommation plutôt que par les investissements publics et les exportations, deux moteurs traditionnels de l'économie.

Indicateur clé de la consommation, les ventes au détail ont pourtant ralenti en octobre à +2,9% sur un an, contre +3% le mois précédent, selon des données publiées vendredi par le Bureau national des statistiques (BNS).

Il s'agit du cinquième mois consécutif de baisse depuis un pic de +6,4% en mai.

Le mois d'octobre correspond à une période de regain de tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Depuis, les présidents chinois et américain Xi Jinping et Donald Trump sont convenus d'une trêve lors d'un sommet le 30 octobre.

Cet accord a rassuré les exportateurs chinois, même si les expéditions étaient restées résilientes ces derniers mois grâce à une hausse des exportations vers d'autres régions, comme l'Asie du Sud-Est.

- "Surcapacité persistante" -

Malgré ces bonnes performances à l'export, la production industrielle a déçu les attentes le mois dernier, avec une augmentation de 4,9% sur un an, inférieure à la prévision de +5,5% des économistes sondés par l'agence Bloomberg.

Il s'agit de la plus faible progression depuis le mois d'août 2024. Elle a été qualifiée de "préoccupante" par Zichun Huang, économiste du cabinet Capital Economics.

"Ce ralentissement s'explique en grande partie par un affaiblissement de la demande externe", note l'économiste.

Les investissements en capital fixe ont également reculé de 1,7% entre janvier et octobre par rapport à l'an passé, selon les chiffres du BNS.

Ce ralentissement s'explique par "des vents contraires plus structurels" qui pèsent sur l'investissement, note Zichun Huang, comme "la surcapacité persistante dans l'industrie et le marasme prolongé du secteur immobilier".

- Crise de l'immobilier -

Après des décennies de boom de la construction, alimenté par une urbanisation rapide et une amélioration des niveaux de vie, le secteur immobilier chinois est englué dans une crise de la dette depuis 2020.

Les données du BNS publiées vendredi n'augurent pas d'amélioration sur ce front: les prix des logements neufs ont reculé en octobre sur un an dans 61 des 70 grandes villes suivies par l'agence statistique.

Dans ce contexte, les économistes anticipent une croissance au ralenti pour le reste de l'année.

Le Fonds monétaire international (FMI) avait appelé en octobre la Chine à un "rééquilibrage" vers la consommation par le biais de mesures budgétaires.

Mais grâce à ses bonnes performances en début d'année, "la Chine reste sur la bonne voie pour atteindre son objectif de croissance de 5%" en 2025, affirme Zhiwei Zhang, économiste chez Pinpoint Asset Management.

Dans ce contexte, l'expert n'attend "pas de mesures de relance pour le reste de cette année".