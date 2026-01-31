Chine-L'organe anticorruption enquête sur le ministre des Situations d'urgence

Le ministre chinois des Situations d'urgence, Wang Xiangxi, fait l'objet d'une enquête pour "graves violations de la discipline et de la loi", formule désignant généralement des soupçons de corruption, a annoncé samedi l'organe chargé de la lutte anticorruption en Chine sur fond de purge dans les plus hautes instances du pouvoir.

La commission centrale de l'inspection disciplinaire n'a pas fourni de précisions sur l'enquête visant Wang, l'un des secrétaires du Parti communiste chinois (PCC). Il est assez rare qu'un ministre en exercice fasse l'objet d'une telle enquête en Chine.

Le président chinois Xi Jinping a fait de la lutte contre la corruption une priorité depuis son arrivée au pouvoir en 2012-2013.

Cette politique a connu son développement le plus spectaculaire samedi dernier avec l'annonce d'une enquête visant Zhang Youxia, vice-président de la commission militaire centrale et, à ce titre, numéro deux du commandement de l'armée derrière seulement Xi Jinping, dont il était considéré comme l'un des plus proches alliés.

Zhang, plus haut général de l'armée chinoise, est aussi membre du bureau politique du Parti communiste chinois et l'un des rares officiers de haut rang disposant d'une expérience au combat.

Xi Jinping a déclaré ce mois-ci que la lutte anticorruption était une bataille que la Chine ne pouvait pas se permettre de perdre. Soixante-cinq enquêtes visant des responsables de haut rang ont été ouvertes l'an dernier, un record.

Wang Xiangxi, âgé de 63 ans, a pris ses fonctions de ministre en juillet 2022 après avoir été président du groupe énergétique public National Energy Investment Corp.

Il est apparu en public mardi en prenant la parole lors d'une réunion interne organisée régulièrement pour que les cadres fassent leur autocritique, selon une publication officielle de son ministère.

La commission centrale de l'inspection disciplinaire a aussi annoncé une enquête au sujet de Sun Shaocheng, ancien secrétaire du PCC dans la région autonome de Mongolie intérieure, a rapporté le média d'Etat China Daily.

(David Kirton à Shenzhen, version française Bertrand Boucey)