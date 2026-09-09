Chine: l'inflation progresse en août

( AFP / PEDRO PARDO )

L'inflation en Chine a progressé en août, à 0,8% sur un an, mais reste éloignée de l'objectif gouvernemental de 2% en 2026, indiquent des données officielles publiées mercredi.

L'indice des prix à la consommation (CPI) rendu public par le Bureau national des statistiques est conforme aux prévisions d'un panel d'experts interrogé par l'agence Bloomberg.

Le CPI, jauge de l'inflation pour les consommateurs, était de 0,5% en juillet.

La deuxième économie mondiale reste aux prises avec des pressions déflationnistes persistantes, pâtissant des faibles dépenses des ménages, des excédents de production et d'une longue et grave crise de l'immobilier.

L'indice PPI des prix à la production, reflet des coûts dans l'industrie, a augmenté de 3,8% sur un an. Les experts interrogés par Bloomberg tablaient sur une hausse de 3,6%, après un mois de juillet à 3,5%.

Les autorités voudraient faire de la consommation intérieure un moteur premier de la croissance, aujourd'hui entraînée par les exportations et l'industrie manufacturière.

Le commerce extérieur a confirmé sa vigueur mardi, avec une augmentation annoncée des exportations de 25% en août sur un an, et une hausse des importations de 28,2% selon les douanes chinoises. L'essor de l'intelligence artificielle et la demande de produits technologiques stimulent les échanges au profit de la Chine.