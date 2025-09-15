Chine: l'industrie et la consommation marquent le pas

( AFP / WANG ZHAO )

La croissance de la production industrielle et celle des ventes au détail en Chine ont ralenti en août davantage qu'attendu, symptômes des difficultés persistantes de la deuxième économie mondiale, indiquent des données officielles publiées lundi.

La crise prolongée du secteur immobilier, jadis moteur économique, la relative faible consommation des ménages depuis la pandémie de Covid-19 ainsi qu'un taux de chômage élevé chez les jeunes pèsent sur le moral des consommateurs et des entreprises.

Dans ce contexte, la production industrielle a connu en août son taux de croissance le plus bas depuis un an, avec une progression de 5,2% en glissement annuel, selon le Bureau national des statistiques (BNS).

C'est bien inférieur à la prévision moyenne d'un panel d'analystes interrogés par l'agence Bloomberg (+5,6%). La production industrielle n'avait plus connu un niveau aussi bas depuis août 2024 (+4,5%).

La faiblesse de la demande internationale est l'un des éléments d'explication.

De leur côté, les ventes de détail, principal indicateur de la consommation, ont encore ralenti en août, avec une progression de 3,4% seulement sur un an, selon le BNS.

Il s'agit de leur rythme le plus faible en neuf mois et il est très inférieur lui aussi aux prévisions des économistes interrogés par Bloomberg (+3,8%).

- "Perte de vitesse" -

Cette baisse coïncide avec l'essoufflement d'un programme, subventionné par les autorités, de reprise de biens de consommation (produits électroniques, réfrigérateurs, climatiseurs, etc.) pour les ménages qui souhaitent acheter du neuf.

"L'environnement externe reste marqué par de fortes instabilités et incertitudes, et les performances économiques (de la Chine) continuent de faire face à de nombreux risques et défis", a concédé Fu Linghui, économiste en chef du BNS, lors d'une conférence de presse.

Sur le front de l'emploi, aucune amélioration n'est constatée: le taux de chômage s'élevait à 5,3% en août, en hausse de 0,1 point par rapport à juillet.

Signe de difficultés persistantes dans l'immobilier, les prix des logements neufs ont encore reculé en glissement annuel dans 65 des 70 villes suivies par le BNS, selon des données publiées lundi.

"Les derniers chiffres montrent une nouvelle perte de vitesse le mois dernier", indique dans une note Zichun Huang, économiste au cabinet Capital Economics.

"Si une partie s'explique par des perturbations temporaires liées à la météo, le ralentissement de fond est net, ce qui accroît la pression sur les autorités pour renforcer leur soutien", souligne-t-elle.

- Plan de relance? -

Le gouvernement chinois s'est fixé un objectif ambitieux "d'environ 5%" de croissance pour cette année, mais celui-ci est compliqué par la consommation relativement faible, la situation internationale et l'offensive commerciale lancée par le président américain Donald Trump.

"Je ne m'attends pas à un changement de cap immédiat du gouvernement", a déclaré lundi dans une note Zhiwei Zhang, économiste en chef du cabinet Pinpoint Asset Management.

"Un vaste plan de relance ne semble pas à l'ordre du jour, sauf si l'objectif de croissance de 5% s'avérait difficile à atteindre", a-t-il dit.

La Chine et les Etats-Unis ont entamé dimanche de nouvelles discussions commerciales à Madrid pour tenter de trouver des accords sur leurs différends.

Pékin et Washington se sont livré une véritable guerre commerciale en début d'année, répondant chacun aux hausses de droits de douane de l'autre, pour atteindre 125% et 145% de part et d'autre. Les deux pays sont ensuite convenus d'une trêve commerciale jusqu'à novembre. Leur accord a temporairement fixé à 30% les taxes américaines sur les produits chinois et 10% celles de Pékin sur les marchandises américaines.