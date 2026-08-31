Chine : l'activité manufacturière s'est de nouveau contractée an août

Des ouvriers travaillent sur une chaîne de montage dédiée à la fabrication de conteneurs-citernes dans une usine de Nantong
L'activité manufacturière en Chine s'est améliorée en août mais est restée en territoire négatif pour un deuxième mois consécutif, montre une enquête officielle publiée lundi, des données qui confirment que la croissance économique s'est essoufflée en raison de la faiblesse de la demande intérieure.
L'indice PMI manufacturier officiel s'est établi à 49,8 après 49,2 en juillet, restant sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité mais battant le consensus qui ressortait à 49,6.
(Yukun Zhang et Liz Lee; version française Jean Terzian)
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