Chine : l'activité manufacturière s'est de nouveau contractée an août

Des ouvriers travaillent sur une chaîne de montage dédiée à la fabrication de conteneurs-citernes dans une usine de Nantong

L'activité manufacturière ​en Chine s'est améliorée en août mais est ​restée en territoire négatif ​pour un ⁠deuxième mois consécutif, montre ‌une enquête officielle publiée lundi, des ​données ‌qui confirment que ⁠la croissance économique s'est essoufflée en raison ⁠de la ‌faiblesse de la ⁠demande intérieure.

L'indice PMI ‌manufacturier officiel ⁠s'est établi à 49,8 ⁠après 49,2 ‌en juillet, restant ​sous ‌le seuil de 50 qui sépare contraction ​et expansion de l'activité ⁠mais battant le consensus qui ressortait à 49,6.

(Yukun Zhang et Liz Lee; version française Jean ​Terzian)