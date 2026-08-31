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Chine : l'activité manufacturière s'est de nouveau contractée an août
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 03:48
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Des ouvriers travaillent sur une chaîne de montage dédiée à la fabrication de conteneurs-citernes dans une usine de Nantong

Des ouvriers travaillent sur une chaîne de montage dédiée à la fabrication de conteneurs-citernes dans une usine de Nantong

L'activité manufacturière ​en Chine s'est améliorée en août mais est ​restée en territoire négatif ​pour un ⁠deuxième mois consécutif, montre ‌une enquête officielle publiée lundi, des ​données ‌qui confirment que ⁠la croissance économique s'est essoufflée en raison ⁠de la ‌faiblesse de la ⁠demande intérieure.

L'indice PMI ‌manufacturier officiel ⁠s'est établi à 49,8 ⁠après 49,2 ‌en juillet, restant ​sous ‌le seuil de 50 qui sépare contraction ​et expansion de l'activité ⁠mais battant le consensus qui ressortait à 49,6.

(Yukun Zhang et Liz Lee; version française Jean ​Terzian)

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