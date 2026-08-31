Chine: l'activité manufacturière reste en territoire négatif en août (officiel)

( AFP / PEDRO PARDO )

L'activité manufacturière chinoise est restée en territoire négatif en août, pour le deuxième mois consécutif, montrent des données officielles publiées lundi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier, un indicateur clé de l'activité industrielle dans la deuxième économie mondiale, s'est établi à 49,8 en août, a indiqué le Bureau national des statistiques (BNS).

Un chiffre inférieur à 50 traduit une contraction de l'activité, un chiffre supérieur une expansion.

L'indice avait été de 49,2 en juillet, selon le BNS qui faisait état là d'un premier recul en cinq mois. L'indice publié indépendamment par S&P Global et l'agence RatingDog rapportait cependant pour sa part une progression en juillet.

Le chiffre du BNS pour août est légèrement meilleur que la prévision d'un panel d'experts interrogé par l'agence Bloomberg (49,5).

L'indice PMI du secteur non-manufacturier, qui mesure l'activité dans des domaines tels que les services et la construction, a stagné en territoire négatif: 49,0, comme en juillet (49,4 dans la prévision de Bloomberg).

Zhiwei Zhang, économiste de la société de conseil Pinpoint Asset Management, a relevé dans une note que le PMI manufacturier d'août avait progressé par rapport à juillet.

Mais les deux indices restent en dessous de 50 et "il est encore trop tôt pour parler de reprise économique", a-t-il dit.

"La hausse des prix des matières premières a pu profiter à certaines entreprises du secteur manufacturier en amont, puisque les indices des prix des intrants et des extrants ont progressé le mois dernier. Toutefois, cette hausse est davantage due à l'offre qu'à la demande", a-t-il dit.

Le secteur manufacturier est confronté depuis plusieurs mois à de fortes incertitudes, notamment en raison du conflit au Moyen-Orient qui a entraîné une flambée des coûts de l'énergie.

Certes, la forte croissance des exportations, stimulée par une demande soutenue pour l'électronique et les composants liée à l'intelligence artificielle (IA), a constitué un soutien crucial. Mais la demande intérieure reste minée par une crise persistante de l'immobilier.