Chine: l'activité manufacturière continue d'accélérer en mars (indice indépendant)

L'activité manufacturière en Chine a continué d'accélérer en mars, confirmant une tendance à la hausse après un ralentissement en début d'année sur fond de tensions commerciales avec Washington, selon un indice indépendant publié mardi.

( AFP / STR )

La deuxième économie mondiale fait face à une crise persistante du secteur immobilier, à un fort endettement des collectivités locales et à une consommation interne atone, le tout aggravé par la guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump.

Malgré ces turbulences, l'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet S&P Global et le média économique chinois Caixin, s'est établi à 51.2 en mars, selon le Bureau national des statistiques (NBS), en hausse de 0.4 points par rapport au mois précédent.

Il est supérieur au seuil de 50, qui témoigne d'une expansion de l'activité manufacturière. En deçà, il s'agirait d'une contraction.

L'indice confirme l'accélération enregistrée par le chiffre officiel annoncé lundi (50.5), et dépasse les prévisions d'économistes sondés par l'agence Bloomberg (50.6).

"Le secteur industriel chinois bénéficie d'une combinaison d'anticipation des droits de douane et de soutien fiscal", note Julian Evans-Pritchard, de la société d'études Capital Economics.

"Mais les droits de douane américains devraient rapidement se transformer en frein", ajoute l'analyste.

Le président américain Donald Trump a annoncé une série de droits de douane supplémentaires visant notamment les produits chinois entrant sur le sol américain.

L'Union européenne a également relevé en octobre dernier les taxes douanières sur les véhicules électriques fabriqués en Chine.

Face à ces défis, "le gouvernement a fait de la relance de la consommation la priorité absolue de sa politique économique cette année", note Wang Zhe, économiste pour Caixin cité dans le communiqué.

Mais "les politiques macroéconomiques de la Chine doivent être plus proactives et décisives, avec des mesures mises en oeuvre dès que possible pour soutenir une reprise économique durable", ajoute l'expert.