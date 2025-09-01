 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine : l'activité manufacturière a rebondi à un pic de cinq mois en août, selon S&P Global
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 07:01

Un employé travaille sur la chaîne de production des véhicules électriques Nio à Hefei

Un employé travaille sur la chaîne de production des véhicules électriques Nio à Hefei

L'activité manufacturière en Chine a battu les attentes en août et progressé à son rythme le plus important en cinq mois, portée par la hausse des nouvelles commandes, montre une enquête privée publiée lundi.

L'indice PMI manufacturier calculé par S&P Global s'est établi le mois dernier à 50,5 après 49,5 en juillet, s'inscrivant au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Il s'agit d'une progression supérieure au consensus. Les analystes anticipaient en moyenne un indice à 49,7.

Un rapport officiel publié lundi indiquait pour sa part un déclin de l'activité manufacturière pour un cinquième mois consécutif.

(Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank